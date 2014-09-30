گردش مالی آموزش عالی 15 هزار میلیارد تومان است/ تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر صدیق عصر سه شنبه در اولین نشست روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور به سیاست وزارت علوم در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت علوم در راستای لبیک گفتن به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی برنامه ها و سیاست های مرتبط با این موضوع را تدوین کرده است.

وی به مشخصه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: اقتصاد مقاومتی توانایی بالایی برای ثروت آفرینی دارد و ضمن درون زا بودن دارای منابع متنوع درآمدی است، همچنین اقتصاد مقاومتی بایستی متوازن با توان توسعه علمی و فنی ملی باشد.

فاتحه صنعت خودرو در دولت نهم و دهم خوانده شد

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی دارای توان بالای صادرات بوده و می تواند جهان را به خود وابسته کند و کشورهایی مانند ژاپن و آلمان از جمله کشورهایی هستند که بخشی از تکنولوژی دنیا وابسته به آن ها است.

صدیق اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که باعث عدم وابستگی به تامین کنندگان خاص و انحصاری می شود که صنعت کشور ایران در این خصوص مشکلات زیادی دارد.

وی تصریح کرد: فاتحه صنعت خودرو کشور ما در دولت نهم و دهم خوانده شد هر چند قبل از این دولت ها مشکلات زیادی داشت ولی تیر خلاص آن ها را دولت نهم و دهم زد چون تکنولوژی متعادل با توان تولید رشد نکرد لذا اگر نتوانیم این مشکل را حل کنیم دوباره دچار مشکل خواهیم شد.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی ادامه داد: وزارت علوم در بحث اقتصاد مقاومتی دو نقش را می تواند ایفا کند که یکی از آن ها مقاوم سازی اقتصاد بخش وزارت علوم است و جالب است بدانید گردش مالی بخش آموزش عالی حدود 15 هزار میلیارد تومان است با این وجود در دولت کسی ما را به عنوان بخش اقتصادی ندید.

برنامه های کلان وزارت علوم برای مقاوم سازی اقتصاد

صدیق گردش مالی بخش آی سی تی ایران را تنها 18 هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این مبلغ متعلق به تمامی بخش های آی سی تی شامل همراه اول، ایرانسل، تلفن زمینی و دیتا بوده که فاصله کمی با گردش مالی آموزش عالی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخش آموزش عالی این ظرفیت را دارد که طی دو سال با کیفی سازی آموزش عالی و ایجاد درآمد برای دانشگاه ها گردش مالی 15 هزار میلیارد تومانی خود را به 50 هزار میلیارد تومان رسانده و این بخش را توسعه دهد.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی مشارکت در گفتمان سازی را یکی از نقش های وزارت علوم در بحث اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: مشارکت در مقاوم سازی اقتصاد ملی از طریق ایجاد سامانه های خدماتی یکی دیگر از نقش های این وزارتخانه در بحث اقتصاد مقاومتی است.

صدیق به برنامه های کلان وزارت علوم برای مقاوم سازی اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: مشارکت در ایجاد سامانه های خلاقیت و نوآوری بخشی و منطقه ای، تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه ثروت آفرین، ارتقاء بهره وری و توسعه تعاملات علمی و فناوری بین المللی از جمله این برنامه ها در سطح کلان هستند.

حمایت از پایان نامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی

وی بیکاری را یکی از مشکلات عمده در کشور دانست و عنوان کرد: یک نگاه ساده لوحانه به حل مشکل اقتصاد این است که برای ایجاد اشتغال به ملت پول داده شود بطوریکه حدود 900 میلیارد تومان برای این قضیه در دولت خاتمی صرف شد و اوج این کار در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی گفت: برای حل مشکل اشتغال بایستی اقتصادمان را بزرگ کنیم و برای بزرگ کردن اقتصاد بایستی تولیدمان را اعم از خدمات یا کالا بالا ببریم و برای این منظور بایستی نیروهایی کاربلد داشته باشیم.

صدیق برنامه اول وزارت علوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور را مشارکت در ایجاد سامانه های خلاقیت و نوآوری بخشی و منطقه ای دانست و تصریح کرد: هدف از این برنامه طراحی و ایجاد سامانه هایی در حوزه اقتصاد و مناطق مستعد کشور است که ورودی آن فارغ التحصیلان و کارشناسان بخش اقتصاد و خروجی آن شرکت های فن آفرین محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی باشد.

وی از دومین برنامه این وزارت خانه تحت عنوان مشارکت در تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی یاد کرد و افزود: تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد در دانشگاه ها، حمایت از پایان نامه های مرتبط، برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست ها و کنفرانس های علمی از جمله فعالیت های این وزارت خانه محسوب می شوند.

مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد مقاومتی بیان داشت: حدود هشت سال است که پارک های علم و فناوری فراموش شده اند و نباید توقع داشت پولی که به مراکز رشد داده می شود برگشت داده شود هر چند بخش زیادی از این پول ها برگشت داده می شود.

صدیق از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خواست به صنعت ملی با یک توان رقابت بین المللی ورود پیدا کنند و اضافه کرد: در پارک های کشور به کمیت اهمیت زیادی شده است لذا بایستی ترمز کمیت را کشید و نظام پارک ها برای تولید صنعت ملی وارد کیفیت شوند.