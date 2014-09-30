ایجاد مناطق ویژه فناوری در دستور کار است/ غفلت از حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمیان اقبال ظهر سه شنبه در اولین نشست روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور از لرستان به عنوان یکی از استان های زیبای کشور یاد کرد و اظهار داشت: استان لرستان علاوه بر داشتن پتانسیل های خوب و سبقه تاریخی دارای زیبایی منحصر بفردی است که بایستی از این ظرفیت ها بخوبی استفاده شود و امیدوارم این استان به آنچه که شایسته اش است دست پیدا کند.

وی وجود نشست هایی اینچنینی را بسیار مهم و کلیدی دانست و عنوان کرد: وجود این نشست ها برای ما ضرورت دارد چرا که این نشست های کارشناسی و کاری باعث می شوند شبکه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تقویت شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پارک های علم و فناوری کشور سابقه ای 20 ساله دارند افزود: برخی از پارک های علم و فناوری در پاییز سال 73 شروع به فعالیت کردند و در مقایسه وضعیت پارک اصفهان از ابتدا تا کنون متوجه شدم که در این پارک 5 یا 6 سال بیشتر کار جدی صورت نگرفته است.

کریمیان اقبال اضافه کرد: این در حالی است که پارک علم و فناوری لرستان در کمتر از سه سال فعالیت های زیادی داشته است به طوریکه ایجاد اولین مرکز رشد در اصفهان حدود هفت سال طول کشید که این امر در لرستان بسیار سریع اتفاق افتاد.

وی بر اهمیت برنامه ریزی در پارک های علم و فناوری تاکید کرد و بیان داشت: تا با برنامه ریزی پیش نرویم در کشور به جایی نمی رسیم لذا بایستی با برنامه ریزی منظم از روزمرگی خارج شده و به اصلاح و ارزیابی برنامه ها بپردازیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده از تجربیات سایر پارک های علم و فناوری کشور و تعامل بین تمامی پارکها را عامل رشد آن ها دانست و اظهار داشت: با مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی یک فرصت جدی برای ما در حوزه علم و فناوری بوجود آمده است.

کریمیان اقبال با اشاره به اینکه برنامه اول دولت تدبیر و امید مربوط به بحث سیاست های خارجی و خارج کردن ایران از انزوا است اضافه کرد: برنامه دوم دولت توجه به بحث اقتصاد است لذا این یک فرصت است که ما در مراکز رشد نقش خود را در مباحث اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی ایفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه در حال اتمام است بنابراین بایستی ما به تدوین برنامه های ششم توسعه بپردازیم و در این مورد فکر کنیم چون در برنامه پنجم توسعه غفلت های زیادی صورت گرفت و موارد کلیدی از قلم افتاد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که وزیر علوم روی مباحث اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نظر مثبت دارد تصریح کرد: خوشبختانه مشاور وزیر در امر اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از افراد فعال در مراکز رشد امروز در این نشست حضور دارند که به این دو مبحث خواهند پرداخت.

کریمیان اقبال به فعالیت های 10 ماه گذشته وزارت علوم در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: ما در این مدت چهار برنامه کلیدی را دنبال کردیم و با توجه به اینکه مهمترین مشکل ما در کشور بحث بهره وری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است برنامه اول را به افزایش بهره وری زیرساخت های توسعه فناوری در پارک ها اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: در این برنامه ما بدنبال دستاوردهایی چون ماموریت گرایی پارک ها و مراکز رشد، تولید ثروت از طریق دانش و پیش بردن کارگاه های آموزشی بودیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توجه به دانشگاه ها را برنامه دوم وزارت علوم دانست و اظهار داشت: ما طی 10 سال گذشته سعی کردیم فاصله بین صنعت و دانشگاه را کم کنیم ولی از چیز دیگری غافل شدیم و آن عوض شدن دانشگاه ها و تبدیل آن ها به دانشگاه هایی کارآفرین بود.

کریمیان اقبال افزود: اکنون دانشگاه ها دغدغه جدی در حوزه فناوری هستند و تعامل پارک های علم و فناوری با دانشگاه های منطقه بسیار مهم و کلیدی است.

وی ارتباط دانشگاه با وزارتخانه های مختلف را یکی دیگر از برنامه ای وزارت علوم خواند و عنوان کرد: در این زمینه وزارت علوم با وزارت نیرو، وزارت صنعت و وزارت بهداشت ارتباط خوبی دارد و با آن ها بطور جدی کار می کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد مناطق ویژه فناوری در استان های بزرگ را از دیگر برنامه های وزارت علوم برشمرد و تصریح کرد: ما بدنبال این هستیم کریدورهای علم و فناوری که از پارک های علم و فناوری جدا هستند را در استان ها ایجاد کنیم.

کریمیان اقبالی گفت: پارک های علم و فناوری بایستی تلاش خود را برای ایجاد شرکت های دانش بنیان بکار گیرند در غیر اینصورت این پارک ها فعالیت مطلوبی نداشته و منقرض خواهند شد.