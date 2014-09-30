دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در گرو پرهیز از فعالیت جزیره ای است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خرم خورشید عصر سه شنبه در اولین نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور به میزبانی لرستان دانشگاههای حوزه وزارت بهداشت را دارای مشکلات زیادی دانست و اظهار داشت: در این حوزه حدود 60 دانشگاه و دانشکده وجود دارد در حالی که حتی یک دانشگاه که در حوزه کارآفرینی کار کند و در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشد وجود ندارد.

وی عنوان کرد: مسئولین کشور پس از سال ها به این موضوع پی بردند که تنها راه نجات و پیشرفت اقتصادی بر اساس اقتصاد دانش بنیان است که این سرمایه گذاری می تواند آن ها را به اهداف اقتصادی برساند.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: تفاوت اقتصاد دانش بنیان با برنامه های دولت قبلی همچون طرح های زود بازده در این است که این طرح در اختیار نخبگان و دانشگاهیان قرار دارد که این موضوع برای آنها هم یک فرصت و هم تهدید است.

اهمیت مشارکت بین بخشی در توسعه فناوری

خرم خورشید افزود: اگر نخبگان و دانشگاهیان نتوانند طرح های اقتصاد دانش بنیان را به نتیجه مطلوب برسانند این مسئله برای آن ها یک تهدید به حساب خواهد آمد بنابراین نبایستی بگذاریم این طرح ها نیز مانند طرح های سال های گذشته به نتیجه نرسند.

وی ادامه داد: برای دست یافتن به اقتصاد دانش بنیان بایستی از جزیره ای کار کردن پرهیز کنیم و بصورت ایزوله کار نکنیم.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مباحثی در مورد اهمیت مشارکت بین بخشی در توسعه فناوری اشاره کرد و بیان داشت: این همکاری زمانی اتفاق می افتد که چند ارگان ذی نفع با هم همکاری داشته باشند تا از این طریق تجارب و منابع خود را به اشتراک بگذارند.

خرم خورشید اضافه کرد: ناکافی بودن منابع یک سازمان برای رسیدن به اهداف خود و فراگیر بودن اهداف در اسناد بالا دستی عواملی هستند که همکاری بین بخشی را ضروری می کنند.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت بر اساس نقشه جامع علمی در سال 2014 بایستی دو درصد سهم بازار جهانی را در اختیار داشته باشد افزود: سهم کشور ما در افق سال 1404 باید 200 میلیارد دلار باشد.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برخی از اشکالاتی که در همکاری های بین بخشی وجود دارد اشاره کرد و گفت: تفاوت های فرهنگی، تفاوت در دموگرافی و وظایف و فرآیندها و همچنین عدم برقراری ارتباط بدلیل تفاوت در زبان حرفه ای از جمله این اشکالات است.

خرم خورشید دوام همکاری بین بخشی را منوط به وجود توازن میان چشم انداز دراز مدت و اهداف کوتاه مدت، اشراف سیستم بر مشکلات، ارتباط اجتماعی خوب، وجود زیرساخت مناسب و تصمیم گیری مبتنی بر نتایج دانست.

وی بیان داشت: همکاری بین بخشی باعث ارائه خدمات مطلوب، بهبود محیط زیست، افزایش دانش، بهبود نگرش ها و رفتارها و تقویت مهارت ها خواهد شد.