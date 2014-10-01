پیام بویری کشتی گیر هندی را برد/ راهیابی ملی پوش ایران به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، پیام بویری در رقابتهای وزن 75 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای آسیایی کره جنوبی در دور دوم به مصاف "سینگ گورپرت" از هند رفت و با نتیجه 7 بر 2 حریف توانمند خود را شکست داد.

بویری در دور اول به مصاف "نوربک خاشیمبیکوف" از ازبکستان رفت و با نتیجه 9 بر5 حریف توانمند خود را شکست داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.