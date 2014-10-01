آخرین شانس طلای ایران هم شکست خورد/ روز ناخوش برای کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، پیام بویری نايب قهرمان جوانان جهان که نخستين تجربه حضور در رقابتهاي رده بزرگسالان را تجربه می کند در مرحله نیمه نهایی به مصاف "تاكاهيرو كاناكوبو" دارنده دو مدال نقره آسيا در سالهاي 2012 و 2014 از ژاپن رفت و در نهایت با نتیجه یک بر یک و با احتساب اخطار بیشتر شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند. بدین ترتیب بویری باید بعدازظهر امروز چهارشنبه برای کسب مدال برنز در دیدار رده بندی به میدان برود.

بویری در دور اول مقابل "نوربک خاشیمبیکوف" از ازبکستان در يك كشتي زيبا و ديدني با نتيجه 9 بر 5 به برتري دست يافت و در دور دوم نیز "سینگ گورپرت" از هند را شکست داد.

در حالی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز سه شنبه دو طلا و یک برنز کسب کرد و کاروان ایران را به روز چهارشنبه و کسب مدال های طلای بیشتر امیدوار کرد، امروز چهار نماینده این رشته نتوانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند.

در وزن 66 کیلوگرم افشین بیابانگرد، در وزن 75 کیلوگرم پیام بویری، در وزن 85 کیلوگرم مجتبی کریم فر و در وزن 130 کیلوگرم بشیر باباجانزاده با شکست برابر رقیبان خود از رسیدن به نیمه نهایی و شانس کسب مدال طلا بازماندند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.