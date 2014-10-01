به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سمانه شش‌پری با اشاره به رقابت خود با تکواندوکار کره‌جنوبی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: روز اول مسابقات و تتایج آن معادلات کره‌ای‌ها را بهم ریخت، به همین دلیل امروز سعی دارند تا تلافی کنند.

وی در ادامه افزود: من دو بازی اول را خوب شروع کردم و به فکر برد برابر حریف کره‌ای بودم ولی در همان ابتدای مبارزه همه دیدند که داوران امتیاز مرا ندادند و در ادامه حتی به ضربات خطای حریف هم اخطار نمی دادند.

ملی پوش تکواندوی تیم ملی ایران اضافه کرد: من برای برد آمده بودم ولی وقتی برای امتیاز گیری حمله می‌کردم، داور وسط مسابقه را قطع می‌کرد و به حملات خطای حریف توجی نداشت. به هر حال کره‌ای‌ها به طلای تکواندو نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: آنها حتی در رشته‌ای که روی آن تعصب ندارند، حق کشی می‌کنند چه برسد به تکواندو. به شما قول می‌دهم این نوع داوری‌های ناعادلانه در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.

شش‌پری در پایان گفت: من ماه‌ها در اردو تمرین کردم و تنها به طلا فکر می‌کردم ولی داوران کنترل شده قضاوت کردند و نگذاشتند امتیاز واقعی خود را بگیرم.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.