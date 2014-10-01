عراق فقط به سلاح نیاز دارد/اجازه نقض حاکمیت کشورمان را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق امروز اعلام کرد که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با 40 نفر از مسئولان بین المللی دیدار کرده است و همه کشورها متفق القول هستند که باید از عراق در روند مقابله با داعش حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: چین تمایل خود را برای همکاری با عراق خارج از چارچوب ائتلاف مقابله با گروه داعش اعلام کرد.

وزیر امور خارجه عراق در ادامه بر مخالفت بغداد با حضور نیروهای نظامی بیگانه در عراق و اجازه ندادن به نقض حاکمیت این کشور تاکید کرد. وی اظهار داشت: ما اجازه نخواهیم داد کسی حاکمیت عراق را نقض کند همانطور که ما در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی کنیم.

ابراهیم جعفری افزود: ما خواهان پایگاه های نظامی خارجی در عراق نیستیم و به نظامیان خارجی نیازی نداریم بلکه به سلاح احتیاج داریم. عراق کشور فقیری نیست بلکه شرایط استثنایی آن باعث شده است به حمایت احتیاج داشته باشد.