رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه «تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی دبیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» و مدیرعامل و رییس هیات مدیره انجمن با حضور جمعی از مدیران و دست اندرکاران جشنواره از پوستر این رویداد رونمایی کرد.
ایل بیگی در این مراسم تاکید کرد: پوستر هر جشنواره باید معرف هویت آن باشد و چکیدهای از آن را برای مخاطبان ترسیم کند. در این پوستر هم که توسط محمد صادق زرجویان طراحی شده از رنگهایی با مفاهیم ایرانی و اسلامی و همچنین طرح و نشان نوشتهای مدرن که روح انجمن سینمای جوانان ایران را در جشنواره سی و یکم در این پوستر جاری میسازد به چشم میخورد.
در این پوستر مولفههایی چون حلقههای فیلم و نگاتیو که به نشانههای جهان شمول سینما مبدل شدهاند به مانند ریشهها و شاخههای گیاهان در فضای درهم پیچیده راه خود را به سمت نور میگشایند و در این میان یک حفاظ امن و فاقد محدودیت دیده میشود که رشد آنها را شاهد است.
رنگ طلایی که بر روی سطح نگاتیو و دوره سی و یکم قرار گرفته بیانگر شکوفایی نسلی نو و جاودانه در سینمای فیلم کوتاه است.
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» از 22 تا 27 مهرماه سال جاری در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
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