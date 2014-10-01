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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۶

رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه «تهران»

رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه «تهران»

پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» در حاشیه تشکیل جلسه شورای اجرایی جشنواره توسط دبیر این رویداد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی دبیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» و مدیرعامل و رییس هیات مدیره انجمن با حضور جمعی از مدیران و دست اندرکاران جشنواره از پوستر این رویداد رونمایی کرد.

ایل بیگی در این مراسم تاکید کرد: پوستر هر جشنواره باید معرف هویت آن باشد و چکیده‌ای از آن را برای مخاطبان ترسیم کند. در این پوستر هم که توسط محمد صادق زرجویان طراحی شده از رنگ‌هایی با مفاهیم ایرانی و اسلامی و همچنین طرح و نشان نوشته‌ای مدرن که روح انجمن سینمای جوانان ایران را در جشنواره سی و یکم در این پوستر جاری می‌سازد به چشم می‌خورد.

در این پوستر مولفه‌هایی چون حلقه‌های فیلم و نگاتیو که به نشانه‌های جهان شمول سینما مبدل شده‌اند به مانند ریشه‌ها و شاخه‌های گیاهان در فضای درهم پیچیده راه خود را به سمت نور می‌گشایند و در این میان یک حفاظ امن و فاقد محدودیت دیده می‌شود که رشد آن‌ها را شاهد است.

رنگ طلایی که بر روی سطح نگاتیو و دوره سی و یکم قرار گرفته بیانگر شکوفایی نسلی نو و جاودانه در سینمای فیلم کوتاه است.

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» از 22 تا 27 مهرماه سال جاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 2382087

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