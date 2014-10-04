به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالخالق مصدق با صدور حکمی از طرف رییس تئاتر شهر نماینده تام الاختیار این مجموعه در پروژه بازسازی تئاتر شهر شد.

در حکم پریسا مقتدی خطاب به عبدالخالق مصدق آمده است:

«نظر به تجربیات و سوابق جنابعالی در خصوص طراحی، نظارت و اجرای طرح های نمایشی و نیز ساخت انواع تالارهای تئاتر و با توجه به چند دهه فعالیت در این زمینه، شما را به عنوان ناظر تام الاختیار و مشاوره پروژه بازسازی مجموعه تئاتر شهر منصوب می‌ کنم.

لذا پیرو توجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقوله بازسازی مجموعه تئاتر و علاقه مندی هنرمندان حوزه نمایش به این مهم، خواهشمندم با اتکا به تجربیات گرانقدرتان، در بخش های طراحی و ساخت مراحل عملیاتی بیست و یک گانه اجرایی از جمله تخریب مرحله ای ساختمان، ایزو لاسیون دیواره ها و سقف، دکوراتیو تمام بخش ها، کف سازی ها، تجهیز سامانه های فنی نور، صدا و تصویر، کیفیت متریال و خرید تجهیزات فنی، آکوستیک، تقسیم بندی فضاهای نمایشی و نورپردازی نمای بیرونی و فضای پیرامونی مجموعه و ... ، نظارت جدی و مستمر نموده و گزارش های دورهای را به اینجانب ارائه فرمایید.

امیدوارم با یاری خداوند منان و بهره گیری از نظرات خانواده تئاتر در تلاش همه جانبه، فراگیر، صادقانه و نیز تحقق آنچه استاندارد تالارهای نمایشی نامیده می شود، موفق و موید باشید.»



