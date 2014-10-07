روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم ملی بوکس ایران در بازی های آسیایی اینچئون اظهار کرد: با این امکانات و کمبودهایی که در بوکس احساس می شود کسب دو مدال نقره و یک برنز نتیجه بدی نبود. البته اگر می توانستیم در فینال به طلا دست پیدا کنیم اتفاق بسیار خوبی برای بوکس ایران رخ داده بود.

وی افزود: همه نمایندگان اعزامی ایران در شش وزن از جان و دل مایه گذاشتند. در 60 کیلوگرم فروتن گل آرا بازی قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت اما معتقدم با قرعه بدی مواجه بود چرا که تایلندی ها در بوکس صاحب نام هستند.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دیدار گل آرا با بوکسور تایلندی ناداوری صورت گرفت بیان کرد: مبارزه وزن 60 کیلوگرم بسیار نزدیک بود و می توانم بگویم که داور می توانست بوکسور ما را برنده اعلام کند. ما اگر در داوری صاحب کرسی آسیایی و جهانی شویم در اعلام نتایج بوکسورهایمان نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امین قاسمی پور در حد بضاعت خود مبارزه کرد ادامه داد: در وزن 69 کیلوگرم نیز امین قاسمی پور مبارزه اول خود را با برد پشت سر گذاشت و در دیدار مقابل حریف ترکمن نیز تمام توان خود را به نمایش گذاشت و متاسفانه نتیجه را واگذار کرد.

نایب رئیس فدراسیون بوکس در خصوص مبارزه سجاد محرابی نیز تصریح کرد: محرابی یکی از بوکسورهای توانمند تیم ملی است. وی در اینچئون عملکرد خیلی خوبی داشت و به هر حال حریف قزاقش قهرمان جهان بود و نتیجه گرفتن مقابل وی بسیار سخت بود.

وی افزود: احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم هم خیلی خوب کار کرد و در مبارزه پایانی مقابل حریف قزاق در فینال، داوران می توانستند مبارزه را به نفع وی نیز اعلام کنند. قزاق ها در المپیک صاحب مدال و مقام تیمی هستند و ما اگر بخواهیم به آنها برسیم راه بسیاردرازی داریم.

حسینی تاکید کرد: بوکسورهای ایران از نظر فنی مشکل ندارند بلکه ازنظر امکانات، حقوق دریافتی، اعزام به رقابت ها و تورنمنت ها کمبودهایی وجود دارد که باید رفع شود. فدراسیون بوکس نیز تمام تلاش خود را برای حل مشکلات موجود به کار می برد.

نایب رئیس فدراسیون بوکس با بیان اینکه مظاهری در مبارزاتش کم نگذاشت اظهار کرد: در وزن 91 کیلوگرم علی مظاهری در حد توانش خوب کار کرد. وی بوکسور با تجربه ای است که سال ها در تیم ملی حضور دارد ولی به هرحال با حریف قدرتمندی مبارزه داشت. جاسم دلاوری در 91+ کیلوگرم نیز در حد توان خودش به خوبی کار کرد و کم نگذاشت.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا زمان جوانگرایی در فدراسیون بوکس نرسید است خاطرنشان کرد: شک نکنید یکی از مهم ترین برنامه های فدراسیون پوست اندازی و جوانگرایی است. باید تیم جدیدی تشکیل دهیم. البته به هیچ عنوان موافق کنارگذاشتن مهره های قدیمی نیستم اما معتقدم اگر از همین حالا جوانگرایی نکنیم در دوره بعدی بازی ها همین سه مدال را هم کسب نخواهیم کرد.