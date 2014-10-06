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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۳

لزوم بازنگری سند چشم انداز توسعه گردشگری / پیش‌بینی ورود 20 میلیون گردشگر آرمان گرایی بود

لزوم بازنگری سند چشم انداز توسعه گردشگری / پیش‌بینی ورود 20 میلیون گردشگر آرمان گرایی بود

یک استاد دانشگاه گفت: توسعه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله کشور باید بر مبنای واقعیت هدف گذاری می شد ولی در زمان تدوین برنامه های گردشگری در این سند، واقعیت و شرایط دنیا مد نظر قرار نگرفت از همین رو لازم است این سند در بخش گردشگری بازنگری شود.

اسماعیل قادری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار مهر گفت: شرایط و  تقاضای سفر در جهان هیچ وقت در سند چشم انداز 20 ساله گردشگری مد نظر قرار نگرفت.

وی به تدوین طرح ملی گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: در این برنامه پیش بینی شده بود که تا سال 2015 حدود هفت میلیون گردشگر خارجی به ایران می آیند. این در حالی است که بر اساس طرح ملی گردشگری می بایست تا سال 2020 میزبان حدود سه میلیون گردشگر خارجی باشیم. منتها اکنون با روند رو به رشد ورود گردشگران جلوتر از پیش بینی طرح ملی گردشگری بوده ایم ولی از سند چشم انداز بسیار عقب هستیم چون در آن سند گفته شده تا سال 1404 باید 20 میلیون گردشگر ورودی داشته باشیم.

قادری تصریح کرد: برای اینکه به عدد 20 میلیون گردشگر تا سال 1404 برسیم چقدر باید تلاش کنیم؟ روند ورود جهانگرد به ایران فقط این نیست که به ایران بیاید و برود، بلکه باید شرایط ورود برای آنها آماده شود و آنها متقاضی ورود به ایران شوند. بنابراین توسعه گردشگری را نمی توان در فضای انتزاعی پیش بینی کرد تصور می کنم در سند چشم انداز 20 ساله این جامعیت دیده نشده است و تنها اعلام کرده اند که چون در سال 1404 سهم گردشگری در جهان افزایش می یابد ایران نیز باید پا به پای آن در گردشگری توسعه داشته باشد. درحالی که این یک آرمان گرایی است ولی آرمان گرایی را نمی توان جزو برنامه ریزی ها قرار داد چون باید شرایط جهانی درآن لحاظ شود.

وی توضیح داد: اکنون روند ورود گردشگر به ایران افزایش پیدا کرده ولی این یک موجی است که به زودی می خوابد. چون اکنون شرایط کشورهای منطقه ملتهب است و گردشگران به جای رفتن به این کشورها، ایران را انتخاب کرده اند. همانطور که در دولت خاتمی شاهد ورود گردشگران زیادی بودیم و پس از آن، موج ورود گردشگر دوباره فروکش کرد ولی ترکیه و امارات این موج را به سمت خود کشاندند و هنوز هم از آن استفاده می کنند. بنابراین باید اکنون که گردشگران به ایران توجه نشان داده اند، سعی کنیم آن را مدیریت کرده و برای تداوم روند ن برنامه ریزی کنیم.

کد مطلب 2383616

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