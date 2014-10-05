مسعود سلطانی فر به خبرنگار مهر گفت: برگزار کنندگان تورهای ورودی و خروجی همیشه ملاحظات ایران را به گردشگران خارجی تذکر می دهند و آنها را راهنمایی می کنند. متولیان برگزاری این تورها، دفترچه ای دارند که آن را به مسافران در هنگام ثبت نام در تورهای گردشگری ایران می دهند. در آن دفترچه مشخص شده که باورها، اعتقادات و ملاحظات اجتماعی مردم ایران چگونه است و گردشگران باید چه مواردی را رعایت کنند. بنابراین اتفاق جدیدی قرار نیست بیافتد.

وی ادامه داد: من بارها گفته ام و بازهم تاکید می کنم که رعایت ملاحظات همیشه از سوی گردشگری انجام می شود و در طول ماههای اخیر نیز هیچ گزارشی مبنی بر رعایت نکردن این موارد را از سوی آنها نداشتیم. آنها خود را ملزم به رعایت ملاحظه های فرهنگی اجتماعی و اعتقادی ایران می کنند. برخی از دوستان در مجلس به علت دغدغه فرهنگی و مذهبی که دارند، گزارش هایی مبنی بر عدم رعایت این ملاحظات دریافت کرده اند اما من فکر می کنم این گزارش ها درست نبوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: من به عنوان مسئول این دستگاه می گویم ما چنین مواردی را تا به حال نداشتیم. البته توجه به دغدغه نمایندگان مجلس برای ما واجب و قابل احترام است ما نیز باید شفاف سازی کنیم. در همین زمیه گزارش هایی از ما خواسته شد که ارائه دادیم و تا کنون دو بار با نمایندگان کمیسیون فرهنگی و بودجه جلسه برگزار کردیم. دوباره هر زمان که لازم باشد گزارش های خودمان را در اختیار سازمانها و نهادهای نظارتی قرار می دهیم.

پیش از این پژمان فر، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر در مورد گردشگران خارجی خبر داده بود.