به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه سریال‎های نمایشی که از تاریخ اول فروردین ماه سال 88 تا سی ام آبان ماه سال جاری از یکی از شبکه‎های سیما پخش شده باشند و دارای موضوع «سبک زندگی اسلامی-ایرانی و خانواده» و با محوریت سلامت، جمعیت،محیط زیست و اقتصاد مقاومتی باشند در این دوره از جشنواره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

تولید کنندگان این آثار تا اول آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا اثر خود را به صورت لوح فشرده (DVD) به دبیرخانه این بخش به نشانی خیابان آفریقا، خیابان ماندلا کوچه گلخانه شبکه سوم سیما ارسال کنند.

هیچکدام از آثار شرکت کننده در سه دوره پیشین این جشنواره، در شمار شرکت کنندگان چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم پذیرفته نخواهند شد.

چهارمین جشنواره بین المللی جام جم به همت معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران در 7 بخش موضوعی در 17 دی ماه آغاز شد و 28 دی ماه به کار خود پایان خواهد داد.

