به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش بین‌المللی باران غدیر فردا در تالار سوره حوزه هنری و با حضور میهمانی از کشورهای لبنان، تاجیکستان، هند، ترکیه و پاکستان کار خود ا آغاز خواهد کرد.

در مراسم افتتاحیه این همایش در کنار سخنرانی حجت‌الاسلام زائری دبیر هنری این همایش و حجت‌الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، و نیز جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی سیاسی کشور حضور خواهند داشت. همچنین از علی اکبرولایتی نیز برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

همچنین در این مراسم جرج شکور شاعر لبنانی به شعرخوانی خواهد پرداخت و از کتاب «حماسه امام حسین(ع)» نیز رونمایی به عمل خواهد آمد.

سخنرانی اسقف جورج صلیبا، اسقف اعظم منطقه جبل عامل لبنان نیز از دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه این همایش خواهد بود.

شعرخوانی علیرضا قزوه و جمعی از شاعران هندی و لبنانی و اجرای موسیقی توسط گروه دکتر ندا ابومراد نیز از دیگر برنامه‌های این همایش بین‌المللی است.

همچنین صبح فردا نیز از ساعت 15:30 نشستی با حضور رئیس حوزه هنری و میهمانان این همایش در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این همایش فردا عصر از ساعت 15:30 درتالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود و پس از آن نیز برنامه‌های این همایش تا 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین این همایش با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه در استان‌های قم، فارس و خراسان رضوی نیز در فاصله روزهای 17 تا 18 مهرماه برگزار می‌شود.