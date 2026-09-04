به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ شهریورماه اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال وارونه‌نمایی قدرت ایران است، رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی باید در مسیر روایت عزت، امید و اقتدار کشور حرکت کنند.

وی افزود: ایران امروز در برابر هجمه‌های مختلف دشمن ایستاده و دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور از جلوه‌های قدرت ملت ایران است؛ بنابراین جهاد تبیین، امیدآفرینی و حفظ سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بشاگرد در ادامه با انتقاد از وضعیت نظارت و مدیریت عرضه سوخت در شهرستان گفت: نظارت بر توزیع سوخت از دقت لازم برخوردار نیست و سودجویان با ایجاد صف‌های طولانی، وقت ارزشمند مردم را تلف کرده‌اند.