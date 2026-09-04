به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های نماز جمعه خود با اشاره به وقایع صحرای طبس و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: خداوند متعال و امام زمان(عج) همواره به این انقلاب و حرکت ملت ایران کمک کرده‌اند و جوانان ما با وجود توان و تجهیزات بالای دشمن، توانستند به پیروزی برسند.

وی افزود: امروز نیز آمریکا با همه توان و قدرت نظامی خود و کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر ایران درمانده و متحیر شده‌اند.

امام‌جمعه یزد با بیان اینکه امروز ملت ایران در دنیا سربلند است، گفت: به گفته وی، بسیاری از مردم و کشورها آمریکا و ترامپ را به دلیل حمله به ایران مورد انتقاد قرار می‌دهند و ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا را تحسین می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن و توطئه‌های آن تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید متحد باشیم، دست در دست یکدیگر دهیم و برای حل مشکلات کشور تلاش کنیم.

تأکید بر خودکفایی و حل مشکلات با برنامه‌ریزی

آیت‌الله ناصری با تأکید بر پیروی از دستورات رهبر شهید اظهار کرد: ایشان همواره بر توحید و خودکفایی تأکید داشتند و ما نیز می‌توانیم بدون اتکا به نفت، برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق برای مشکلات کشور راه‌حل پیدا کنیم و از ظرفیت‌های داخلی برای پیشرفت و توسعه بهره بگیریم.

امام جمعه یزد تعاون را یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: امروز تعاون می‌تواند نقش مهمی در حل بسیاری از مشکلات جامعه ایفا کند.

نباید در برابر دشمن اظهار ضعف کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به موضوع فرزندآوری نیز اظهار کرد: کسانی که از ترس تأمین نان و آب فرزندان خود از بچه‌دار شدن پرهیز می‌کنند، دچار اشتباه هستند؛ چراکه روزی‌دهنده خداوند است و انسان نباید به خداوند سوءظن داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن خاطرنشان کرد: نباید در مقابل دشمن اظهار ضعف و ناتوانی کرد، بلکه باید با پایداری و مقاومت، زمینه بی‌اثر شدن تحریم‌ها و فشارهای دشمن را فراهم کرد.

آیت‌الله ناصری همچنین با اشاره به سفارشات اخیر رهبر معظم انقلاب، بر حفظ اقتدار و تقویت توانمندی‌های کشور در برابر دشمن تأکید کرد.

وی اتحاد مسلمانان را از دیگر ضرورت‌های امروز جهان اسلام دانست و گفت: همه مسلمانان باید متحد شوند و موضع مشترک و یکپارچه‌ای در برابر دشمن داشته باشند.

همه در برابر مسائل فرهنگی مسئولیم

امام‌جمعه یزد با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی اظهار کرد: همه ما در برابر مسائل فرهنگی مسئول هستیم و باید برای حفظ دین، اعتقادات نسل جوان و سلامت فرهنگی جامعه، اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی یکی از حربه‌های امروز دشمن را تهمت‌زنی و تخریب مسئولان عنوان کرد و افزود: در برابر این اقدامات باید هوشیار باشیم و با حفظ وحدت و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اجازه ندهیم دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.