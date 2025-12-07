کاهش ۱۸ درصدی سرقت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز روز شنبه در جلسه قرارگاه سرقت خوزستان با بیان آخرین آمارهای اعلامشده از سوی قائممقام وزیر کشور گفت: وضعیت خوزستان در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شاخصهای مختلف سرقت رو به بهبود است.
استاندار خوزستان با اشاره به آمار سرقت اعلام کرد: در شاخص کلی سرقت شاهد کاهش ۱۸ درصدی هستیم و رتبه استان در کشور در این زمینه ۵ میباشد.
موالیزاده در خصوص سرقتهای خُرد افزود: در این رشته از جرایم نیز با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بودهایم.
وی درباره سرقتهای مسلحانه تأکید کرد: آمار سرقت مسلحانه با کاهش چشمگیر ۳۱ درصدی همراه بوده و رتبه کشوری خوزستان در این شاخص ۲ است.
استاندار خوزستان در ادامه به آمار جرایم همراه با عنف اشاره کرد و افزود: این جرایم نیز با کاهش ۲۹ درصدی روبهرو شده و رتبه استان در کشور ۶ است.
موالیزاده آمار زورگیریهای مؤثر و همراه با قتل را اعلام و بیان داشت: در این شاخص نیز کاهش ۲۹ درصدی محقق شده است.
استاندار خوزستان از تلاشهای همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و اعضای شورای تأمین استان که در بهبود این آمار سهیم بودند قدردانی کرد.
نظر شما