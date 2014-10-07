به گزارش خبرگزاری مهر، سنگ بنای این حمام تاریخی که در میدان وحدت (چهار پادشاه) قرار دارد، در زمان صفوی پایه گذاری شده و بنای فعلی در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شده است.

قسمتی از حمام در دهه 30 به علت تعریض خیابان تخریب شد و در سالهای اخیر جداره بیرونی حمام در خیابان سردار جنگل با مرمت غیراصولی و ساخت بنای الحاقی به صورت نیمه کاره رها شده است.

صحن اصلی حمام در این روزها، تبدیل به مکان تجمع و استراحت کارتن خوابها و معتادان شهر شده، در حالی که می تواند با احیاء آن به یک سایت گردشگری تبدیل شود. جالب اینکه که در تمام بروشورهای تبلیغاتی این شهر از این حمام به عنوان یک جاذبه گردشگری یاد می شود.

همچنین قسمتی از خزینه، نقاشی های صحن، ستونها (پاشش غیر اصولی رنگ) و ... در حال تخریب است و معتادان برای ورود آسان ترشان به این محدوده قسمتهایی ازجداره و دیوارها را تخریب کرده اند با وجود تمام این مشکلات،ساخت و ساز برای ساخت یک مجتمع تجاری در قسمت شمالی حمام همچنان ادامه دارد.

سرپرست نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لاهیجان در خصوص بنای الحاقی گفته بود: مسول رسیدگی به بنای الحاقی مذکور و تخریب آن به عهده شهرداری لاهیجان است و سازمان وظیفه ای در این خصوص ندارد!

وی مدعی شده که سقف حمام 2 ماه پیش با پوشش مناسب عایق بندی شده و طرح پاکسازی جداره و صحن حمام نیز انجام شده است و هیچ گونه مشکلی در این حمام نیست.

شاید بهتر باشد این اثر تاریخی و بسیار باارزش به عنوان اولین حمام ثبتی استان گیلان، قدیمی ترین حمام ثبتی استان (دوران صفوی) و تنها حمام ثبتی شهر لاهیجان، در دستور کار بازسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد. چرا که رسیدگی نکردن و رفتار نامناسب با میراث تاریخی شهر، باعث بازخوردهای نامناسب اجتماعی و ... می شود.

عکس: رضا خوشدل راد