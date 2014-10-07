  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۷

غنچه در گفتگو با مهر:

43 میلیارد ریال غرامت به دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

43 میلیارد ریال غرامت به دامداران خراسان جنوبی پرداخت شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت 43 میلیارد ریال غرامت به دامداران استان در سال زراعی 92-93 خبر داد.

جواد غنچه در گفتگو با خبرنگار مهر،  با بیان اینکه از این رقم 40 میلیارد ریال به 33 هزار و 244 راس دام سبک تلف شده پرداخت شده است، اظهارداشت: همچنین 445 میلیون ریال غرامت بابت تلف شدن 63 نفر شتر پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: یک میلیارد ریال غرامت بابت تلفات 121 راس دام صنعتی و یک میلیارد ریال نیز بابت تلفات 160 راس گاو بومی و آمیخته پرداخت شده است.

غنچه با بیان اینکه بیمه دام سبک استان در این مدت نسبت به  سال قبل 14 درصد رشد داشته است، افزود: بیمه دام سبک استان از 451 هزار راس به 515 هزار راس افزایش یافته است.

به گفته وی این تعداد دام بیمه شده متعلق به 11 هزار و 943 دامدار بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت هزار و 289 نفر بیمه گذار ، تعداد پنج هزار و 86 راس دام سنگین(گاوبومی و آمیخته و دام صنعتی) و 81 شتردار تعداد 798 نفر از شتران پرورشی خود را بیمه کرده اند.

مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در سال زراعی 92-93 تعداد 15 میلیون و 676 هزار قطعه طیور نیمچه گوشتی در استان بیمه شده اند.

کد مطلب 2384528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها