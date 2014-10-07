شب، کویر، سکوت و کمپی نابسامان/ فصل گردشگری در گرمترین نقطه زمین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کویر کرمان سرشار از دیدنی‌های شگفت‌آور است، کویری که تا یک دهه قبل به عنوان سر زمینی کاملا ناشناخته برای مردم استان کرمان محسوب می شد این روزها مکانی شده است برای رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی و در این بین توسعه امکانات گردشگری در کویر شهداد برای افزایش رضایت گردشگران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شهر افسانه‌اي كلوت‌ها ، مرتفع‌ترين هرمهاي ماسه‌اي دنيا، 40 مخروط آتشفشان کواترنر، پهنه‌هاي وسيع ماسه و ريگ با طيف رنگي قهوه‌اي روشن تا خاکستري و سیاه، گدازه‌هاي بازالتي چاله نظير گندم بريان، پهنه‌هاي شني مواج، بزرگترين نبکاهاي جهان، مرتفع‌ترين گلدانهاي نمكي، کوير پاشتري و هامادا و رود شور شگفتي‌هاي بي‌نظير دشت لوت‌اند. در کنار این زیبایی های طبیعت گرمترین نطقه زمین در چاله مرکزی کویر و گودترین قسمت زمین ایران نیز قرار دارند.

از سوی دیگر شهر کوتوله‌ها و محوطه تاریخی خبیص با قدمت 5 هزار سال قبل از میلاد از داشته‌های شهداد است و تمام جاذبه‌ها موجب می‌شود در طول سال هزاران نفر گردشگر از مناطق مختلف کشور گرفته تا گردشگران کشورهای اروپایی و آمریکا و آسیای دور هر ساله به کویر کرمان قدم بگذارند.

در این میان کمپ کویری شهداد که از جمله محدود کمپ‌های کویری و قلب گردشگری کویر کشور محسوب می شود این کمپ در نزدیکی شهر شهداد و 20 کیلومتری کلوتها قرار گرفته است و یکی از بهترین مناطق کشور برای شب گذرانی در کویر و محل استراحت کویر نوردان است.

هر ساله پس از آغاز فصل تابستان و افزایش ناگهانی دمای هوا در کویر امکان حضور گردشگر در طول روز در این منطقه به دلیل شرایط بد آب و هوایی مختل می شود و کمپ ماهها تعطیل می شود و با آغاز فصل گردشگری در ابتدای پاییز گردشگران با کمپی نا بسامان و مشکلات متعدد رو برو می شوند.

وضعیت نا مناسب کمپ شهداد در آستانه برگزاری جشنواره ماه و کویر

عدم وجود راهنما و مراقب در کمپ کویری، وجود زباله‌ها و قطعی برق آلاچیقها نخستین چیزهایی بود که در سفر هفته گذشته خبرنگار مهر به این کمپ خودنمایی می‌کرد.

همچنین وضعیت نابسامان سرویس‌های بهداشتی و خرابی روشنایی های محوطه کمپ نیز از جمله مشکلات این کمپ به شمار می رود.

نکته بعدی خرابی راه دسترسی به کمپ کویری شهداد است و به زحمت می‌توان از راه کنونی به سمت کمپ دسترسی داشت زیرا جاده مملو از چینهای متعدد به دلیل زیر ساخت نا مناسب جاده است.

این در شرایطی ایت که قرار است به زودی جشنواره ای کویری در این مکان برگزار شود و هزاران نفر میهمان از استان‌های مختلف کشور در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

نکته قابل توجه دیگر حضور هم زمان چندین توریست اروپایی همزمان باحضور خبرنگار مهر در این کمپ بود که وضعیت کنونی کمپ می تواند تبلیغی منفی در خصوص رونق گردشگری بین‌المللی در این مکان باشد.

مشکلات به زودی رفع می شود

حسن رضاپور، بخشدار شهداد در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت فعلی کمپ گفت: متولی این کمپ سازمان میراث فرهنگی است و باید با همکاری بین دستگاهها مشکلات برطرف شود.

وی افزود: هم اکنون این کمپ از شرایط مطلوبی از نظر روشنایی و تامین آب مواجه است و به زودی کارهای خوبی نیز برای بهبود وضعیت کمپ انجام می شود.

رضاپور گفت: جشنواره ماه و کویر نیز در تاریخ 20 و 21 مهر ماه در همین کمپ برگزار خواهد شد و تمام تلاش مسئولان برای برپایی مناسب و با کیفیت این جشنواره است.

وی تاکید کرد: پیگیر رفع مشکلات و کمبودهای موجود در کمپ هستیم و از گردشگران داخلی و خارجی برای حضور در این کمپ برای کویرنوردی دعوت می کنیم.

کمپ شهداد قلب کویر نوردی ایران است

مسئول گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: صنعت کویر نوردی باید در استان کرمان احیا شود زیرا می توان از این طریق درآمد بالایی را برای استان کرمان و به خصوص مناطق کویری کسب کرد.

محمد جهانشاهی افزود: احداث کمپ کویری شهداد یکی از کارهای خوبی بود که در این منطقه صورت گرفت و با توجه به امنیت بالای منطقه و زیبایی های بی نظیری که در کمپ وجود دارد می توان شهداد را به قلب گردشگری ایران در زمستان تبدیل کرد.

وی افزود: اطلاع رسانی به موقع، حراست از داشته های گردشگری و افزایش امکانات رفاهی باید در دستور کار قرار گیرد و وضعیت کنونی کمپ نیز برای بهسازی در دستور کار قرار دارد.

جهانشاهی گفت: زمینه برای توسعه گردشگری در این منطقه فراهم است و تنها باید دیدگاهها و همکاری دستگاههای مختلف در این بخش تقویت شود.

حضور 50 ایتالیایی در اعماق کویر کرمان

نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهداد نیز در گفتگو با مهر با اشاره به حضور مداوم گردشگران اروپایی در این کمپ گفت: طی روزهای گذشته 50 گردشگر ایتالیایی، در قالب تور به مدت دو روز از جاذبه های گردشگری شهداد به ویژه کلوت ها دیدن کردند.

محمد ابراهیمی‌زاده با اشاره به آغاز فصل گردشگری شهداد، فصل های پاییز و زمستان را برای بازدید گردشگران از منطقه مناسب دانست و افزود: بیشترین توریست های خارجی برای بازدید از کلوت‌ها، اروپایی هستند.

وی تصریح کرد: کمپ کویری شهداد با دهها آلاچیق، سالن آمفی تئاتر روباز، سرویس بهداشتی، آب و برق در مسیر کلوت ها احداث شده است.