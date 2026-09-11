به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد گزارشاتی مبنی بر اینکه مقامات هند خواستار تحقیق در مورد شرکت چینی شیائومی شده‎اند، واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد: پکن امیدوار است که هند شرایط بی‌طرفانه و بدون تبعیضی را برای شرکت های چینی و دیگر کشورها فراهم کند.

گوئو جیاکون، در این باره اضافه کرد: روابط تجاری و اقتصادی چین و هند مبتنی بر منافع متقابل و روابط برد-برد است.

این در حالیست که شی جین‌پینگ، رئیس‌ جمهور چین برای شرکت در اجلاس ۲ روزه بریکس در دهلی‌ نو، این هفته راهی هند می‌شود؛ سفری که نشانه‌ای از بهبود تدریجی روابط دو کشور پس از تنش‌های مرزی سال ۲۰۲۰ است.

وزارت خارجه چین دیروز پنجشنبه اعلام کرد شی جین‌پینگ به دعوت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در هجدهمین اجلاس سران بریکس که روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. این نخستین سفر شی به هند از سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

روابط چین و هند پس از درگیری مرزی سال ۲۰۲۰ در منطقه لداخ که به کشته شدن ۲۰ سرباز هندی و ۴ سرباز چینی انجامید، به شدت تیره شد. با این حال، دو کشور در سال‌های اخیر برای کاهش تنش و ازسرگیری تعاملات سطح بالا اقداماتی انجام داده‌اند و مودی نیز سال گذشته به چین سفر کرد.