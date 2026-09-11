شعری از نظامی گنجوی موضوع یک انیمیشن کوتاه شد

صادق قاسمی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح «شهر متفکر» گفت: ایده اولیه این اثر از شعری از نظامی گنجوی شکل گرفت و در ادامه، دغدغه بازگشت انسان به خود واقعی و اصلاح فردی نیز در شکل‌گیری آن مؤثر بود.

وی ادامه داد: همه انسان‌ها به ایرادهای مختلف دچار هستند؛ ایرادهایی که ممکن است همیشه دیده نشوند، اما گاهی آشکار می‌شوند و حتی می‌توانند باعث از بین رفتن آبروی یک نفر شوند. تلاش برای برطرف کردن این عیوب و اصلاح فردی، یکی از موضوعاتی است که «شهر متفکر» به آن می‌پردازد.

این هنرمند درباره رویکرد تصویری این اثر توضیح داد: از نظر تصویری تلاش کردم مکان یا جغرافیای خاصی را معرفی نکنم و به سمت یک فضای جهان‌شمول بروم. در طراحی و اجرای اثر نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنم تا این مفهوم محدود به ایران یا یک نقطه خاص از جهان نباشد و نشان دهم چنین اتفاقی می‌تواند در هر نقطه‌ای از دنیا رخ دهد و همه باید به این فکر کنند که خودسازی را از خودشان شروع کنند.

این کارگردان درباره تفاوت «شهر متفکر» با آثار قبلی خود گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ اثر کوتاه و ۲ سریال انیمیشن ساخته‌ام که همه آنها در حوزه کودک و نوجوان بوده‌اند، اما «شهر متفکر» انیمیشنی برای بزرگسالان است. البته این اثر می‌تواند کودکان و نوجوانان را نیز در بربگیرد، اما مخاطب اصلی آن بزرگسالان هستند و این موضوع، تفاوت اصلی آن با کارهای قبلی من است.

قاسمی در پایان با اشاره به روند تولید «شهر متفکر» عنوان کرد: این طرح به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ارائه شده است و در صورت طی مراحل، به زودی تولید را شروع می‌کنم.