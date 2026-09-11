  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۲

شعری از نظامی گنجوی موضوع یک انیمیشن کوتاه شد

شعری از نظامی گنجوی موضوع یک انیمیشن کوتاه شد

صادق قاسمی کارگردان انیمیشن با اشاره به طرح انیمیشن کوتاه «شهر متفکر» گفت که این اثر با الهام از شعری از نظامی گنجوی شکل گرفته و قرار است مفهوم اصلاح فردی و ضرورت خودسازی را دنبال کند.

صادق قاسمی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح «شهر متفکر» گفت: ایده اولیه این اثر از شعری از نظامی گنجوی شکل گرفت و در ادامه، دغدغه بازگشت انسان به خود واقعی و اصلاح فردی نیز در شکل‌گیری آن مؤثر بود.

وی ادامه داد: همه انسان‌ها به ایرادهای مختلف دچار هستند؛ ایرادهایی که ممکن است همیشه دیده نشوند، اما گاهی آشکار می‌شوند و حتی می‌توانند باعث از بین رفتن آبروی یک نفر شوند. تلاش برای برطرف کردن این عیوب و اصلاح فردی، یکی از موضوعاتی است که «شهر متفکر» به آن می‌پردازد.

این هنرمند درباره رویکرد تصویری این اثر توضیح داد: از نظر تصویری تلاش کردم مکان یا جغرافیای خاصی را معرفی نکنم و به سمت یک فضای جهان‌شمول بروم. در طراحی و اجرای اثر نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنم تا این مفهوم محدود به ایران یا یک نقطه خاص از جهان نباشد و نشان دهم چنین اتفاقی می‌تواند در هر نقطه‌ای از دنیا رخ دهد و همه باید به این فکر کنند که خودسازی را از خودشان شروع کنند.

این کارگردان درباره تفاوت «شهر متفکر» با آثار قبلی خود گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ اثر کوتاه و ۲ سریال انیمیشن ساخته‌ام که همه آنها در حوزه کودک و نوجوان بوده‌اند، اما «شهر متفکر» انیمیشنی برای بزرگسالان است. البته این اثر می‌تواند کودکان و نوجوانان را نیز در بربگیرد، اما مخاطب اصلی آن بزرگسالان هستند و این موضوع، تفاوت اصلی آن با کارهای قبلی من است.

قاسمی در پایان با اشاره به روند تولید «شهر متفکر» عنوان کرد: این طرح به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ارائه شده است و در صورت طی مراحل، به زودی تولید را شروع می‌کنم.

کد مطلب 6937534
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها