واقعه غدیر در رشت بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید دوهندو ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به بازسازی واقعه بزرگ و تاریخی غدیرخم همزمان با عید سعید غدیرخم در رشت، افزود: غدیر روز اکمال دین است و مسلمانان با تمسک به این مهم می‌ توانند به سمت صلاح حرکت کنند.

وی هدف از بازسازی صحنه غدیر را تبیین و جایگاه واقعه غدیر، فرهنگ‌سازی خطبه غدیر و آشنایی نسل جوان با واقعه غدیر عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به سابقه سه ساله بازسازی این واقعه تاریخی در رشت، افزود: واقعه غدیر امسال نیز همانند سال های گذشته همزمان با عید غدیرخم در کانون جوانان بسیج رشت بازسازی می شود.

وی با بیان اینکه بازسازی واقعه غدیر توسط تیم هنرمندی مجرب در رشت و با کاردگردانی مرتضی جلوه به تصویر کشیده خواهد شد، گفت: ایجاد پیوند ارزش ها بین نسل های انقلاب و ولایت و کمک به ارتقای معارف معنوی از جمله برکات اجرای چنین برنامه هایی است.

دوهندو تصریح کرد: بازسازی واقعه غدیر در جریان مستندسازی این واقعه و معرفی تاریخچه غدیرخم در جریان اجرای این برنامه امری قابل توجه است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اتفاقات رخ داده در عید غدیر ادامه داد: آنچه در غدیر خم رخ داد، ادامه رهبری حضرت محمد (ص) به شایسته‌ ترین انسان و تربیت شده پیامبراکرم (ص) بر مبنای معارف قرآن مجیدیعنی حضرت علی (ع) و دوازده امام معصوم (ع) سپرده شد.

سرهنگ دوهندو با تاکید بر لزوم حفظ سنت خطبه‌ خوانی غدیر در میان نوجوانان و جوانان اظهار امیدواری کرد: حقانیت دین اسلام و شیعه واقعی بر عالم گسترده شود و سنت خطبه‌ خوانی بین جوانان و نوجوانان حفظ و نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم همزمان با عید غدیرخم راس ساعت هشت صبح در کانون جوانان بسیج رشت برگزرا می شود.