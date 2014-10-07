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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

دولت برای نجات و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور لایحه می‌دهد

دولت برای نجات و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور لایحه می‌دهد

بر اساس نامه ابتکار به نمایندگان مجلس، مجلس طرح نجات و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور را به منظور ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در دستور کار امروز خود بررسی طرح نجات و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور را داشتند که باهنر، رییس جلسه اعلام کرد: طبق نامه‌ای که رییس سازمان محیط زیست خانم ابتکار فرستادند دولت در حال آماده کردن لایحه جامع در این مورد است که از مجلس خواسته حداکثر فرصت یک ماهه بدهند تا همه مشکلات از جمله مشکلات اصل 75 که بار مالی به دولت تحمیل می‌کند برطرف خواهد شد و هم اینکه یک نظر تفاهمی بین مجلس و دولت به وجود می‌آید.

باهنر پس از این سخنان ارجاع مجدد طرح نجات و احیای تالاب‌ها را به رای نمایندگان گذاشت که با 119 رای موافق و 52 رای مخالف به تصویب رسید.

کد مطلب 2384779

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