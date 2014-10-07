گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 0.8 درصد کاهش یافت و شانه ای 86000 الی 110000 ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

همچنین در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 1.4 درصد و 3.0 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود معادل 0.4 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

بر پایه این گزارش، در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی، انجیر و آلو عرضه نمی شد و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه بدون تغییر بود.

قیمت سیب گلاب معادل 3.9 درصد، انجیر 13.4 درصد، آلو 4.3 درصد، شلیل و شبرنگ 6.1 درصد، طالبی 13.2 درصد و خربزه 0.6 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.9 درصد تا 18.6 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز معادل 0.1 درصد و لوبیا سبز 1.5 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 4.7 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل 2.1 درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

همچنین قیمت شکر معادل 2.0 درصد کاهش ولی بهای چای خارجی 0.1 درصد افزایش یافت. قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 13 درصد، تخم مرغ 4.1 درصد، برنج 2.8 درصد، میوه های تازه 29.7 درصد، سبزی های تازه 5.9 درصد، گوشت قرمز 7.3 درصد، قند و شکر 6.9 درصد، چای 10.7 درصد و روغن نباتی نیز 3.8 درصد افزایش نشان می دهد.

در گروه حبوبات قیمت ها نسبت به هفته مشابه سال قبل 12.9 درصد و گوشت مرغ نیز 5.5 درصد کاهش یافته است.