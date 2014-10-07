به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع گمرکی در جمع خبرنگاران درباره طرح مسئله دریافت کارمزد از کارتخوان‎های فروشگاهی در شورای پول و اعتبار گفت: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما به زودی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد درباره مشخص نبودن تاثیرات اجرای بسته خروج از رکود برای مردم اظهارداشت: آثار این برنامه در آمار مشخص است و توسط بانک مرکزی محاسبه می شود.

طیب نیا افزود: بررسی آمار بخش های مختلف نشان می دهد که برخی از بخش‌ها با رشد اقتصادی مثبت مواجه شده اند. به عنوان مثال در بخش خودروسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل 80 درصد افزایش تولید داشته ایم.

وی با بیان اینکه البته برخی از بخش ها رشد منفی دارند، تصریح کرد: اما مجموع عملکرد، رشد مثبت را نشان می دهد، البته رشد مثبت به معنای آن نیست که میزان تولید به حالت قبل برگشته زیرا میزان تولید نسبت به سال 90 در سطح پایین تری قرار دارد و به همین دلیل برخی می گویند ما در رکود قرار داریم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: سطح تولید هنوز به سال 90 برنگشته و چنین ادعایی را نداریم، اما در بهار سال 93 نسبت به بهار سال 92 معادل 4.6 درصد افزایش تولید داشته ایم.

طیب نیا با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی برخی از صنایع وابسته به بخش ساختمان هنوز رشد منفی دارند، گفت: به طور عام آمارها برای هر فصل نسبت به مدت مشابه قصل قبل اعلام می شود و البته باید عنایت داشت که چون در تابستان و پاییز سال گذشته و در زمستان نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است؛ بنابراین در زمستان میزان مطلق تولید یقینا از بهار سال 92 کمتر بوده و لذا منطقا و از لحاظ ریاضی نرخ رشد بهار نسبت به زمستان باید علامت بالاتری را نشان دهد.