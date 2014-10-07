حکومت نظامی در 2 استان ترکیه/اعتراضات ضد داعش ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی ، پیشروی تروریستهای داعش به سمت شهر کرد نشین کوبانی(عین العرب) سوریه موجب بروز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ترکیه به انفعال دولت ترکیه در قبال این گروه تروریستی شده است.

در جریان اعتراضات امروز یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.در جریان اعتراضات امروز در استان های موس و ماردین و دیاربکر ، پلیس ترکیه از ماشینهای آب پاش و گاز اشک آور ضد تظاهر کنندگان در امتداد مرز این کشور با سوریه نزدیک شهر راهبردی کوبانی در شمال سوریه استفاده کرد.

همچنین استانبول نیز شاهد تظاهرات ضد داعش بود که در این تظاهرات تظاهرکنندگان دو دستگاه اتوبوس را به آتش کشیدند.تظاهرکنندگان خشمگین همچنین مجسمه مصطفی کمال آتاتورک را پایین کشیده و تخریب کردند.

در پی این اعتراضات امروز در بخش های از استان ماردین و وان حکومت نظامی اعلام شد. همچنین کنسولگری ترکیه در اتریش نیز مورد حمله تظاهرات کنندگان ضد داعش قرار گرفت.