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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۲

علاوه بر ملی پوشان؛

غیبت جاسم کرار و پژمان نوری در تمرین استقلال

غیبت جاسم کرار و پژمان نوری در تمرین استقلال

تمرین تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که دو بازیکن این تیم به همراه بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی غیبت داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند عصر امروز سه شنبه تمریناتش را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری کرد. در این تمرین پژمان نوری و جاسم کرار به همراه بازیکنان ملی پوش غایب بودند. میرشاد ماجدی هم غایب بود.

حنیف عمران زاده که مصدوم است به طور اختصاصی تمرین کرد. دویدن و فوتبال درون گروهی بخش اصلی تمرین آبی پوشان را تشکیل داد که البته وزش نسبتا شدید باد برای بازیکنان مشکلاتی را ایجاد کرد.

استقلالی ها فردا نیز در دو نوبت تمریناتشان را پیگیری می کنند.

کد مطلب 2385167

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