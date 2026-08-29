عکس پانورامیک کاوشگر کنجکاوی از ارتفاعی جدید در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این عکس ها در یکم و دوم آگوست سال جاری میلادی وهنگامی ثبت شده‌اند که کنجکاوی در ماموریت ۱۴ ساله خود در سیاره سرخ، در کل یک کیلومتر افزایش ارتفاع را ثبت کرد.

این تصاویر گستره‌ وسیع دره‌ای پهناور با نام مستعار «واله گرانده» (Valle Grande) را نشان می‌دهند که درواقع یک فرورفتگی در دامنه کوه شارپ در مریخ یا همان کوه پنج کیلومتری است که مریخ‌نورد از سال ۲۰۱۴ در حال صعود از آن بوده است. کف دره و لبه‌ی شمالی آن در دوردست قابل مشاهده هستند.

مامورییت کنجکاوی به چند دلیل خارق العاده بوده است. در درجه اول نیز مانور«جرثقیل آسمان» است که ناسا و آزمایشگاه JPL برای فرودآوردن این روبات بزرگ روی مریخ به کار گرفتند.

از آن زمان تاکنون کنجکاوی سرنخ هایی از آنکه زمانی آب مایع روی سطح مریخ جریان داشته را کشف کرد و همچنین شواهدی از مولکول های ارگانیک پیچیده روی این سیاره یافت.

اکنون ۱۴ سال پس از حرکت کنجکاوی روی مریخ و آسیب های قابل توجه به چرخ های این ابزار، ناسا اعلام کرده هنوز اکتشافات و ماموریت های زیادی باید انجام دهد.