روزانه 180 هزار بشکه نفت در دهلران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی صبح پنجشنبه در بدو ورود وزیر نفت به شهرستان دهلران گفت: شهرستان دهلران با ذخائر ارزشمند گاز و نفت و تولید 180 هزار بشکه نفت قطب اصلی نفت و گاز در غرب کشور است.

وی بیان داشت: هم اکنون سه طرح بزرگ نفتی شامل تاسیسات نفتی چشمه خوش، تاسیسات NGL3100 و واحد بهره برداری و نمک زدایی در شهرستان دهلران فعال است که وزیر نفت امروز از این طرحها بازدید می کند.

این مسئول عنوان کرد: امیدواریم تصمیمات خوبی برای تسریع در پروژه های نفتی و گاز شهرستان گرفته شود و ظرفیت تولید شهرستان نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای نفت و گاز شهرستان فرصت طلایی برای توسعه و اشتغال در کل استان ایلام است که امید است مسئولان ارشد کشوری به این مهم در شهرستان توجه جدی کنند.