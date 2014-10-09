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۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۹:۵۲

فرماندار دهلران:

روزانه 180 هزار بشکه نفت در دهلران تولید می شود

روزانه 180 هزار بشکه نفت در دهلران تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: روزانه 180 هزار بشکه نفت در دهلران تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی سبزی صبح پنجشنبه در بدو ورود وزیر نفت به شهرستان دهلران گفت: شهرستان دهلران با ذخائر ارزشمند گاز و نفت و تولید 180 هزار بشکه نفت قطب اصلی نفت و گاز در غرب کشور است.

وی بیان داشت: هم اکنون سه طرح بزرگ نفتی شامل تاسیسات نفتی چشمه خوش، تاسیسات NGL3100 و واحد بهره برداری و نمک زدایی در شهرستان دهلران فعال است که وزیر نفت امروز از این طرحها بازدید می کند.

این مسئول عنوان کرد: امیدواریم تصمیمات خوبی برای تسریع در پروژه های نفتی و گاز شهرستان گرفته شود و ظرفیت تولید شهرستان نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای نفت و گاز شهرستان فرصت طلایی برای توسعه و اشتغال در کل استان ایلام است که امید است مسئولان ارشد کشوری به این مهم در شهرستان توجه جدی کنند.

 

کد مطلب 2386031

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