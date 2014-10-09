محسن فضلی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری در گفتگو با خبرنگار مهر و همزمان با هفته ملی کودک گفت: کتابخانه‌های فراگیر، کار خود را در سال ۱۳۸۰ بر اساس طرحی از یونیسف و با همکاری مشترک میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، بهزیستی و یونیسف آغاز کردند. بعد از دو سال، دو کتابخانه به این مجموعه اضافه شد و در مجموع تا سال ۱۳۸۵، ۵ کتابخانه فراگیر در سطح تهران ساخته شد تا بچه‌های عادی و بچه‌هایی که دارای نیازهای ویژه هستند با درک تفاوت‌های یکدیگر، کار مشترک بکنند.

او از راه‌اندازی 20 کتابخانه فراگیر در سطح کشور خبر داد و افزود: به جز تهران، یک مرکز فراگیر در اصفهان ساخته شده است. اصفهان سال گذشته با کمک تهران توانست نخستین مرکز فراگیر را راه‌اندازی کند. امسال نیز حداقل تا پایان سال ۲۰ کتابخانه در مراکز استان‌ها راه‌اندازی می‌شود و ما تا سال آینده، همین موقع، بین ۳۵ تا ۴۰ کتابخانه فراگیر خواهیم داشت.



فضلی با اشاره به این‌که مشکلات مربوط به راه‌اندازیمراکزفراگیر، تنها به فراهم آوردن تجهیزات سخت افزاری مربوط نمی‌شود گفت: ما مربی برای کودکان با نیازهای ویژه نداشتیم. الان کانون در نقطه‌ای است که به لحاظ سازمانی، مربیان فراگیر را پذیرفته، برای آن ها پست سازمانی تعریف کرده و عنوان و شرح سازمانی نوشته و مواد آموزشی را فراهم کرده است؛ به این معنی که بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب بریل منتشر کرده؛ انتشار کتاب‌های گویا نیز از برکات مراکز فراگیر است. اما قدم بعدی ما این است که همه کتابخانه‌های کشور، جایگاهی برای کتاب‌های بریل داشته و مربیان، حداقل آموزش لازم در برخورد با مخاطبان با نیازهای خاص داشته باشند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد: در شرایطی که 12 درصد دانش‌آموزان مدارس مختلف را کودکان با نیازهای ویژه تشکیل می‌دهند، تعداد مراکز فراگیر کانون بسیار کم‌تر از حد مورد نیاز است و تعداد این مراکز در کل کشور از شش مرکز تجاوز نمی‌کند.