  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

تلفن هاي ثابت بوشهر هم كد شد

تلفن هاي ثابت بوشهر هم كد شد

در ادامه اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی، طرح هم کدسازی تلفن های ثابت استان بوشهر از شب گذشته آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با هم كدسازي تلفن‌هاي ثابت اين استان، كدهاي بين شهري ۰۷۷۱، ۰۷۷۲و ۰۷۷۳ به  ۰۷۷ تغيير مي‌كند.

طرح هم كدسازي تلفن هاي ثابت در ۵۱ مركز شهري و ۱۶۴مركز روستايي در سطح شهرستانهاي بوشهر، تنگستان، جم، دشتي، دير، ديلم، كنگان، گناوه، دشتستان و عسلويه انجام شده و شماره مشتركين از ۷ رقم به ۸ رقم تغيير مي‌كند.

مشتركين تلفن‌هاي ثابت در شهرستان‌ها و روستاهاي استان بوشهر براي اطلاع از تغييرات و دريافت شماره جديد خود مي‌توانند با سامانه گوياي ۳۶۶۶ در داخل استان و در خارج از استان با شماره هاي ۰۷۷۳۶۶۶ و ۰۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳ تماس بگيرند.

همچنين مشتركان مي‌توانند با مراجعه به سايت شركت مخابرات استان بوشهر به نشاني www.butc.ir و واردكردن شماره تلفن قديم، از شماره جديد خود مطلع شوند.

به گزارش مهر، مخابرات پیش از طرح هم کدی را در 22 استان اجرا کرده است.

کد مطلب 2386167

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