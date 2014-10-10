به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی صبح امروز با حضور در برنامه ورزش و مردم در مورد ارزیابی اش از عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی گفت: ما نباید از نتایجی که به دست آورده ایم راضی باشیم چرا که اگر به این شرایط راضی باشیم متوقف خواهیم شد ما باید به فکر آینده باشیم و تلاش کنیم تا شرایط بهتر شود. با این حال از نتایج کسب شده در بازیهای آسیایی رضایت نسبی دارم.

وی ادامه داد: بعد از سه ماهی که برای انتخاب وزیر ورزش و جوانان سپری شد، کمی اوضاع ورزش پیچیده و بهم ریخته شده بود که البته این نفی عملکرد مدیران قبلی نیست. با این حال برنامه ریزی برای ورزش متوقف شده بود و برخی فدراسیون های تاثیرگذار و مدال آور هم برنامه ریزی را متوقف کرده بودند. ضمن اینکه مشکلات مالی هم برای همه فدراسیون ها وجود داشت.

گودرزی خاطرنشان کرد: به همین خاطر باید به گونه ای برنامه ریزی می کردیم که این کمبودها را برطرف کنیم. طبیعتا تا زمانی که شما انتخابات فدراسیون ها را برگزار نکرده باشید نمی توانید هیچ برنامه ریزی داشته باشید. برگزاری انتخابات هم حواشیه خاص خودش را داشت و رسانه ها هم منتظر هستند تا به این حواشی دامن بزنند. این مشکلات تاثیر گذار بود بر روی عملکرد فدراسیون ها. با این حال ما توانستیم براساس قانون انتخابات را برگزار کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه تلاش کرد تا انتخابات کمیته ملی المپیک بدون حاشیه برگزار شود گفت: از همان زمان به اطرافیانم تاکید کردم که در این انتخابات هیچگونه ورودی نداشته باشند و اجازه بدهند تا انتخابات کمیته در آرامش کامل برگزار شود که خوشبختانه این اتفاق رخ داد. ضمن اینکه برخی مسئولان و کارشناسان پیش بینی می کردند که ما توفیقی در هفدهمین دوره بازیها نخواهیم داشت اما همه دیدند که این توفیق حاصل شد و ما از نظر کیفیت مدالی بهتر شدیم.

محمود گودرزی با تاکید بر اینکه ورزش بانوان جایگاه ویژه ای در برنامه های وزارت ورزش دارد گفت: ظرفیت بسیار زیادی در ورزش بانوان وجود دارد. علی رغم محدودیت هایی که وجود دارد اما در تلاش هستیم تا زمینه حضور بانوان در همه عرصه های بین المللی را فراهم کنیم. آنها پتانسیل بسیار زیادی دارند و ما ناگزیر هستیم که به این سمت برویم. یکی از برنامه های من برای آینده افزایش کمی و کیفی بانوان در ورزش قهرمانی است.

وی ادامه داد: نمی خواهم بگویم در مورد ورزش بانوان ظلم شده است اما عدالت در مورد آنها رعایت نشده است. الان امکانات ورزشی که برای بانوان در نظر گرفته شده کافی نیست. با همه تلاش هایی که صورت گرفته اما هنوز از نظر امکانات مشکلات زیاد است و امیدواریم بتوانیم در آینده این مشکلات را به حداقل برسانیم.

وزیر ورزش و جوانان در مورد فدراسیون هایی که نتوانستند نتایج قابل قبولی بگیرند گفت: والیبال ، کشتی ، بسکتبال، ووشو، تکواندو، کاراته، تیراندازی ، تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری رشته های مطلوب ما بودند. هندبال ، وزنه برداری و شنا در حد مطلوب ظاهر نشدند. البته هندبال دستخوش آفتی شد و چندین سال در آن بازیکن سالاری وجود داشت. من از تصمیم رئیس فدراسیون برای مبارزه با بازیکن سالاری دفاع کردیم. البته مدیریت هم باید کار خودش را بکند و نباید دخالتی در مسائل فنی داشته باشد.

وی افزود: برخی رشته های نامطلوب هم داشتیم. دوومیدانی یکی از این رشته هاست که حاصل برنامه ریزی را ما مشاهده نکردیم. جودو هم همینطور که من گلایه دارم. اما فوتبال. فوتبال تحت تاثیر چند عامل است که به این شرایط رسیدیم. من بعد از جام جهانی اظهار نظری کردم و گفتم اگر نتیجه گرا باشیم نتایج ما مثل دوره قبل است. یک واقعیت را گفتم اما این اظهار نظر به مذاق برخی ها که شاید منافعی داشته باشند خوش نیامد. در نتیجه شما اجازه ندارید مربی که برای تیم امید و جوانان گزینش می شود را نقد کنید چرا که می گویند وزارت ورزش دخالت کرده است.

محمود گودرزی ادامه داد: دخالت نکنیم حاصلش می شود باخت های غیر منطقی و به دور از شان فوتبال ایران. در فوتبال کارنامه موفقی نداشته ایم و باید مجموعه کارآمدی در وزارت ورزش و کمیته المپیک و فدراسیون فوتبال بنشینند و با خرد جمعی مشکلات را حل کنند. اینکه تصور کنیم ما پافشار کنیم بر یک اشتباه خودش اشتباه است. به نظرم فوتبال نیاز به تجدید نظر جدی دارد که البته امیدوارم دوستانه رسانه این را حمل بر دخالت ندانند که اگر دخالت هم کنیم کار اشتباهی نیست چرا که همه امکانات دولتی است.

وی افزود: من باید به مجلس پاسخگو باشم. ما باید پاسخگوی خواسته های مردم باشیم. مردم از باخت غیرمنطقی گلایه دارند و ما حق نداریم با عملکرد خطای خودمان غم جامعه را رقم بزنیم. باید تجدید نظر شود و پیشنهاد می کنم خود آقایانی که تصمیم گیرنده هستند تجدید نظر کنند. فوتبال ما پتانسیل بالایی دارد و خود مسئولان باید بنشینند و تصمیم بگیرند.

محمود گودرزی ادامه داد: عدم وجود متخصصین است در فدراسیون فوتبال که باید این افراد به عنوان مشاور در این فدراسیون حضور داشته باشند تا با نظرات خود به این فدراسیون کمک کنند. ضمن اینکه حضور مستمر رئیس فدراسیون هم در این مسئله تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان عضو مجمع می توانید درخواست تشکیل مجمع فدراسیون فوتبال را داشته باشید گفت: توصیه من این است که فدراسیون فوتبال به مسائل فنی نگاه کند. البته ما در وزارت ورزش به دنبال این هستیم که مربیان بزرگ دنیا را برای آموزش به ایران دعوت کنیم. البته این فقط برای فوتبال نیست و شامل سایر ورزش ها هم می شود. می خواهیم برای ارتقا وضعیت مربیگری این مربیان بزرگ را به ایران دعوت کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم کار بسیار بزرگی خواهد بود. ما باید به داد ورزش کشورمان برسیم.

گودرزی خاطرنشان کرد: فاصله ما با سه کشور بالاتر در بازیهای آسیایی بسیار زیاد است و برای اینکه ما به این کشورها برسیم حتما باید به موضع قهرمان پروری داشته باشیم. طبیعتا پیش نیاز این استعدادیابی در رشته های مختلف است. ما برنامه گذاشته ایم که هر سال 10 استان مجهز شود به سیستم استعدادیابی. وزارت آموزش و پرورش هم موظف به پیگیری این موضوع شده است. البته این نیاز به بودجه دارد که امیدواریم مجلس و دولت هم حمایت کنند از این طرح و کمک کنند تا انجام شود.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به اینکه آیا خواستار تشکیل مجموع برای فدراسیون فوتبال خواهد شد نیز گفت: اینکه بخواهیم بیاییم سریع مجمع بگذاریم جایزه نیست. باید اشکلات را برطرف کنیم. خود مسئولان فدراسیون فوتبال باید کمک کنند تا این مشکلات برطرف شود.

وی با اعلام حمایت از کمیته ملی المپیک گفت: باید از زحمات کمیته هم تشکر کرد. نباید زحمات آنها را به سود خودمان ضبط کنیم. کمیته ملی المپیک با اعزام کیفی کاروان تاثیر زیادی در این موفقیت داشت. الان همکاری بسیار خوبی بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وجود دارد و این به سود ورزش است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به کشتی سعید عبدولی و نتایجی که کشتی ایران در بازیهای آسیایی کسب کرد گفت: به هر حال من با دکتر کیم صحبت کردم و ایشان تاکید داشت که کشتی فرنگی کره شرایط بهتری از ایران دارد. با این حال اتفاقی که در مورد سعید عبدولی افتاد کاملا مشخص بود که منصفانه و عادلانه نبود و حق این کشتی گیر را خوردند.

محمود گودرزی در پاسخ به این پرسش که برنامه های شما برای المپیک ریو و بازیهای آسیایی 2018 در جاکارتا اندونزی چیست گفت: امیدواریم بتوانیم تا قبل از محرم جشنی برگزار کنیم و پاداش قهرمانان را به آنها پرداخت کنیم. ضمن اینکه ستادی را در وزارت ورزش تشکیل داده ایم که بزودی اسامی اعضای آن هم اعلام خواهد شد. وظیفه این ستاد پرداختن به مسائل المپیک ریو و همچنین بازیهای آسیایی جاکارتا است.

وی افزود: ما برای المپیک ریو و خصوصا بازیهای آسیایی آینده باید توجه ویژه ای به ورزش های مدال آور داشته باشیم و روی رشته هایی که ظرفیت مدال آوری دارند تمرکز کنیم. ورزش بانوان هم نشان داد که جایگاه خاص خودش را دارد و باید برای این بخش هم برنامه های کاملی را در نظر بگیریم.