راهکارتشخیص افراد دارا از نیازمندان را در حوزه یارانه پیدا نکردیم/فروش نفت بدون واسطه

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان اینکه امروز نفت را بدون واسطه به فروش می رسانیم تاکید کرد: امروز وزارت نفت شخصا و بدون واسطه نفت را به فروش می رساند و هیچگونه دلالی نیز در این میان مطرح نیست.

وی تصریح کرد: امثال بابک زنجانی دیگر مطرح نیستند که 9 هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرند و تا این لحظه یک دلار هم برنگردانند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در این میان هیچ کس نیست که مدعی شود توان منتقل کردن پول را داشته باشد زیرا همه کارها با برنامه توسط دولت انجام می گیرد.

جهانگیری یادآور شد: امروز نظم مناسبی در نفت وجود دارد و حتی بیش از گذشته نفت به فروش می رسد که اگر هم کسی در این خصوص اظهارنظر نمی کند حتما به صلاح نبوده.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور با مشکل جدی در اقتصاد مواجه بود گفت: جهش و افزایش لحظه ای قیمت دلار، تورم بیش از 40 درصد و عدم ثبات بسیار در بازار از جمله مشکلاتی بود که دولت یازدهم با آن روبرو شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی این مشکلات، دولت با تاکید بر نیروی با دانش و عادل سیاست اقتصادی جدیدی را آغاز کرد که طی شش ماه اول سال جاری تورم به حدود 20 درصد رسید که این نشان از یک انضباط مالی در دولت است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: رئیس جمهور قبول کرد که از منابع مالی نباید برداشت و در جای دیگر هزینه کرد که همین مهم در کنترل و کاهش تورم بسیار تاثیرگذار بود.

جهانگیری ادامه داد: 35 بند برای خروج از رکود به مجلس ارائه شده که به طور حتم با برگشت این مصوبه به دولت مجلس رکود اقتصادی نیز برطرف می شود.

وی تاکید کرد: بخش رونق اقتصادی نیز با افزایش 20 درصدی طی شش ماه همراه بوده که در این میان فرصت های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است که هر کدام به نوبه خود می تواند کمک شایانی را داشته باشد.

وظیفه دولت حفاظت از امید مردم است

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت مصمم است با استفاده از نیروهای مجرب تمامی فرامین مقام معظم رهبری را اجرایی کند، گفت: دولت یازدهم در مقطع بسیار ویژه ای کار خود را شروع کرد، مردم نظرات و دیدگاههای رئیس جمهور را شنیدند و او را انتخاب کردند. بنابراین تمامی تلاش ما به سرانجام رساندن فرامین مقام معظم رهبری و دیدگاههای رئیس جمهور است.

جهانگیری تصریح کرد: موافق و مخالف دولت باید تلاش خود را برای حفاظت از امید مردم داشته باشند و این وظیفه ما است که مراقب باشیم مردم از انتخاب خود ناامید نشوند.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی یکی از مشکلات مهم در آغاز دولت یازدهم بود، گفت: بحث پرونده هسته ای و تحریم های ظالمانه تا جایی رسیده بود که دارو، غذا و پول را تحت تاثیر خود گرفته بود و در این میان رئیس جمهور و دولت باید با زبانی رفتار می کردند که علاوه بر حفظ عزت مردم به خواسته های معقول قانونی نیز می رسیدیم که خوشبختانه این مهم زمانی تحقق یافت که در سفر دور اول رئیس جمهور به نیویورک طرح مسئله جهان عاری از افراط گری به پیشنهاد رئیس جمهور ایران به تصویب رسید و در سفر دوم به نیورک نیز شاهد درخواست های مکرر سران کشورهای دنیا برای گفتگو با رئیس جمهور ایران بودیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: حتی نخست وزیر انگلیس نیز درخواست ملاقات کرده بود که رئیس جمهور ما این درخواست را پذیرفته و اجازه ملاقات دادند. در این میان پوتین نیز طی یکسال گذشته 4 بار درخواست ملاقات داد و ساعت ها وقت را برای صحبت با رئیس جمهور ما مد نظر گرفت که نتیجه این گفتگوهای ایران و روسیه اتفاقات داخلی کشور سوریه بود و امروز هم همگان می دانند تنها کشوری که می تواند در مقابل داعش ایستادگی و با او مبارزه کند جمهوری اسلامی ایران است.

جهانگیری در ادامه صحبت های خود با اشاره به مسائل سیاسی و فرهنگی داخل کشور گفت: انسجام بسیار مناسبی در دولت وجود دارد و با برنامه ریزی های انجام شده تمامی گروهها و فکرها می توانند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با نشاط و شادابی فعالیت کنند و هیچ گونه مانعی در این خصوص وجود ندارد.

وی تاکید کرد: دولت، مسئولیت تمامی کارهایی راکه انجام می دهد برعهده دارد و هیچ گاه مسئولیت کار خود را برگردن دیگران نخواهد انداخت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه ای است که استانها می توانند فعالیت های بزرگ انجام دهند گفت: برای اولین بار طی شش ماه اول سال 100 درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده است. البته مشکلاتی نیز وجود دارد که به زودی برطرف می شود.

جهانگیری با بیان اینکه در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بخش درمان و سبد امنیت غذایی مد نظر قرار دارد گفت: طرح سلامت را پیگیری و توسعه خواهیم داد و یارانه بیشتری به این امر اختصاص داده شده است که این روش تفاوت مهم مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه ها است.

وی گفت: در مرحله دوم افزایش یارانه ها به بخش درمان و سبد امنیت غذایی اختصاص یافت و اینکه کسری هدفمندی یارانه ها را تامین کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در حوزه یارانه بگیران تشخیص نیازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتیم اما نتوانستیم به راهکاری برسیم که این افراد را تشخیص دهیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان فارس نیز گفت: فارس یکی از مهمترین استانهای کشور است که علاوه بر توسعه خود، باید نقش محوری در توسعه استانهای دیگر نیز داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل بالای موجود در استان فارس باید مورد استفاده قرار گیرد که از جمله آنها بحث گردشگری و توسعه به صنعت توریسم است که وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان در استان فارس، این مهم را ممکن ساخته است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در کشور و فارس خشکسالی چند سال اخیر است که دولت برای رفع این مشکل 10 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص داده است اما وزارت جهاد کشاورزی باید راهکارهای صحیح برای کشت و آبیاری ارائه کند چرا که امروز 6 هزار روستا در کشور با استفاده از تانکر به آنها آبرسانی می شود.

جهانگیری در خصوص مسائل محیط زیست نیز گفت: در بحث محیط زیست دولت عزم جدی دارد و توجه ویژه ای به درمان و هوای پاک موجود است اما توجه به محیط زیست به معنی عدم اجرای کار نیست.

وی تاکید کرد: پالایشگاه، معدن و کارهای دیگر باید اجرایی شود اما توجه به مسائل زیست محیطی باید مد نظر قرار داده شود.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف وجود ندارد و به هر میزان که طرحهای اقتصادی پاسخگو باشد توان حمایت از سرمایه گذار و ارائه تسهیلات وجود دارد.

در ادامه سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به شهر شیراز اسحاق جهانگیری پس از دیدار با تولیت آستان احمدی و محمدی تا ساعتی دیگر در همایش یادروز حافظ شرکت خواهد کرد.