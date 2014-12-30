دلخوری پزشکان کار دست مهران مدیری داد/ «اتاق عمل» در کُما

خشایار الوند نویسنده «اتاق عمل» مهران مدیری درباره علت توقف موقت ساخت این سریال به خبرنگار مهر گفت: من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده و بهتر است موضوع را از روابط عمومی سریال جویا شوید.

وی درباره دلیل کناره‌گیری‌اش از پروژه از ۲۰ روز قبل توضیح داد: پس از وقفه‌ای که در کار افتاد، من به این علت که تعهد دیگری داشتم، از دوستان خواهش کردم اجازه بدهند من به تعهد دیگرم برسم.

این نویسنده تصریح کرد: ضمن اینکه خواستم هروقت کار دوباره شروع شد، اگر به کمک من نیاز داشتند صدایم کنند. فعلا که تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

الوند همچنین درباره تعهد دیگرش نیز اظهار کرد: مشغول نگارش یک فیلمنامه سینمایی هستم که فعلا توضیح دادن درباره‌اش سخت است.

به گزارش مهر، چندی پیش خبری مبنی بر متوقف شدن تولید سریال «اتاق عمل» در رسانه‌های غیررسمی منتشر شد و در پی انتشار خبر توقف «اتاق عمل» روابط عمومی این پروژه متن کوتاهی با این مضمون منتشر کرد: «به دلیل تغییراتی در متن و محتوای سریال «اتاق عمل»، ضبط این سریال به مدت ۲۰ روز متوقف شد که با بازنویسی و تغییراتی در متن و اجرا، ادامه تولید این سریال از هفته آینده شروع خواهد شد.»

با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بوده است که موضوع چیز دیگری است و حتی برخی سایت‌ها نوشته بودند شوخی این سریال با اهالی جامعه پزشکی دلیلی بر توقف آن است.

البته اظهارات وزیر بهداشت درباره «اتاق عمل» این موضوع را به نحوی رد کرد: «آقای مدیری از هنرمندان توانمند کشور است و خوشحالم که لبخند را بر لب مردم می‌نشاند و مردم در این روزها نیاز به خندیدن و خوشحال بودن دارند. اما اینکه دیوار جامعه پزشکی کوتاه است، مورد سؤال ما است.»

پاسخ دوپهلوی وزیر بهداشت از سویی نشان دهنده احترام قائل شدن هاشمی به هنر مهران مدیری است و هم گویای نارضایتی او از دست گذاشتن بر اهالی جامعه پزشکی برای ساخت یک سریال طنز درباره آنها است.

چنانچه چندی پیش رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به معاون سیمای رسانه ملی، خواستار جلوگیری از خدشه دار شدن جایگاه جامعه پزشکی در پخش برنامه‌های طنز شد.

در بخشی از این نامه آمده بود: «نمایش دادن بیمارستانی که اغلب افرادش جعل کننده عناوین پزشکی، پرستاری و ... هستند به عنوان بستری که یک سریال ۹۰ قسمتی در آن اتفاق می‌افتد، به هیچ عنوان با دنیای واقعی ارتباطی ندارد و نتیجه‌اش جز شکل گرفتن تصویری غیرواقعی و غیرمنصفانه از نظام سلامت و جامعه پزشکی کشور نیست.»

از سوی دیگر با تغییر ماهیت شبکه تهران و تبدیل شدن آن به شبکه تخصصی اقتصادی با پخش سراسری، به نظر می‌رسد حتی در صورت تکمیل پروژه «اتاق عمل» نیز این سریال از شبکه پنج پخش نخواهد شد و احتمالا شبکه سه گزینه اصلی پخش این سریال خواهد بود.

با این وجود باید منتظر اظهارنظر رسمی مدیران سازمان صداوسیما یا کارگردان این پروژه ماند تا تکلیف نهایی سریال جدید مهران مدیری پس از پنج سال دوری از تلویزیون به کجا خواهد رسید.