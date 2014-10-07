انصاری و زکریا وارد «اتاق عمل» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی دو بازیگر مجموعه طنز «اتاق عمل» به کارگردانی مهران مدیری که به تازگی در خانه‌ای حوالی فرمانیه کلید خورده است، از جمله سیامک انصاری و سحر زکریا مقابل دوربین این مجموعه قرار گرفتند.

گروه تولید این مجموعه مشغول ضبط سکانس‌های خارجی این سریال هستند و هفته آینده ادامه کار در لوکیشن اصلی سریال در بیمارستان که تماما ساخته طراح دکور است، دنبال خواهد شد.

سیامک انصاری‌، سپند امیرسلیمانی‌، علی اوجی،‌ لیلا ایرانی‌، پوریا ایرائی‌، شراره ارمغانی‌، تینا اسدی‌، بهناز توسلی‌، فرزانه تفرشی‌، فلامک جنیدی‌، جوانه دلشاد‌، سید جواد رضویان، آذین رئوف،‌ سحر ذکریا‌، نادر سلیمانی‌، ماندانا سوری‌، شادان شهیدی‌، یوسف صیادی‌، الکیا عبدالرزاقی‌، گل‌ناز عباسی‌، مهران غفوریان‌، رضا فیض نوروزی‌، نیما فلاح‌، شبنم فرشادجو،‌ عارف لرستانی‌، علی لک پوریان‌، مهران مدیری‌، دریا مرادی دشت‌، رضا نیک خواه‌، رامین ناصر نصیر‌، سام نوروزی‌، سحر ولدبیگی‌، محمدرضا هدایتی‌، فاطمه هاشمی‌، ساعد هدایتی از بازیگران سریال طنز «اتاق عمل» هستند.

مهدی ژوله، خشایار الوند، الهه زارع‌نژاد و... تیم نویسندگی این سریال را شامل می‌شوند که این گروه زیر نظر مهران مدیری فعالیت می‌کنند.

سریال طنز «اتاق عمل» در 90 قسمت 40 دقیقه‌ای برای پخش روتین شبانه تهیه و تولید می‌شود. داستان این سریال درباره اتفاقاتی است که در اتاق عمل بیمارستانی رخ می‌دهد. سریال مهران مدیری برای پخش از دی ماه امسال آماده خواهد شد.



