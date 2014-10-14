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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

با دریافت یک میلیون و 500 هزار یورو؛

آتلتیکومادرید به تهران سفر می‌کند/ نایب قهرمان اروپا برابر تیم لیگ برتری

آتلتیکومادرید به تهران سفر می‌کند/ نایب قهرمان اروپا برابر تیم لیگ برتری

باشگاه آتلتیکومادرید اسپانیا قهرمان فصل پیش فوتبال این کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ فوتبال ایران خواهان برگزاری بازی تدارکاتی با یکی از تیم‌های لیگ برتری در تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، در همین رابطه مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ ای به 16 تیم حاضر در لیگ برتر از آنان درخواست کرده است در صورت تمایل برای انجام این بازی تدارکاتی، تا 30 مهر آمادگی خود را برای انجام این بازی اعلام کنند.

طبق درخواست باشگاه آتلتیکو مادرید این بازی روز 30 دسامبر 2014 برابر با 9 دی 93 در تهران برگزار خواهد شد و باشگاه متقاضی این بازی باید مبلغ یک میلیون و پانصد هزار یورو به علاوه هزینه پرواز چارتر و اقامت تیم اسپانیایی در تهران رابه این باشگاه بپردازد.

تیم آتلتیکو مادرید فصل پیش 2 عنوان ارزشمند را در فوتبال اسپانیا به دست آورده بود. این تیم در اسپانیا قهرمان لالیگا شد و در فینال  سوپر جام این کشور با پیروزی مقابل رئال مادرید  این جام را نیز به خانه برد.

آتلتیکو مادرید فصل پیش به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافته اما مقابل رئال مادرید شکست خورد و موفق به کسب این جام مهم نشد.

کد مطلب 2388946

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