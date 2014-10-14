معاون مدیرکل هنرهای نمایشی استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی که طی حکمی از سوی قادر آشنا مدیرکل سابق هنرهای نمایشی به عنوان معاون اداری و مالی ادارهکل هنرهای نمایشی منصوب شده بود، در دوره حسین طاهری مدیرکل جدید هنرهای نمایشی نیز به عنوان معاون اداری و مالی این ادارهکل به فعالیت خود ادامه داد.
اما طی ماههای اخیر زمزمههایی از استعفای شفیعی از سمت خود به گوش میرسید و در نهایت حدود 2 هفته پیش، معاون اداری و مالی مدیرکل هنرهای نمایشی استعفای مکتوب خود را به علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داد.
البته هنوز معاون هنری وزیر ارشاد پاسخی مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن این استعفا ارائه نداده است.
پیش از این نیز شهرام کرمی، پیمان شریعتی، ابراهیم گلهدارزاده و محسن حسنزاده به ترتیب از دبیری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، مدیرعاملی انجمن هنرهای نمایشی و روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر استعفا کردند.
مرضیه برومند دبیر پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک نیز پیش از برگزاری جشنواره به دلیل نداشتن اختیارات لازم برای برگزاری این رویداد بینالمللی تئاتر، استعفای خود را به معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده بود که با این استعفا موافقت نشد.
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