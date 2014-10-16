فيلمسازان شهرستاني در جشنواره «فيلم كوتاه تهران» تشويق مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احساني معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي با حضور در پرديس سينما ملت از بخشهاي مختلف جشنواره ديدن كرد و درباره نگاه سازمان سينمايي به فيلم كوتاه گفت: فيلم كوتاه از قالب مستقلي برخوردار است و قابليتهايي دارد كه شايد در برخي از سينماهاي حرفه اي وجود نداشته باشد. به عنوان مثال تنوع موضوع يكي از ويژگيهاي مهم اين سينماست.

وي ادامه داد: از همين رو سازمان سينمايي در عرصه فيلم كوتاه نگاهي استراتژيک و بلند مدت دارد چراكه اين عرصه از فعاليت سينماي ايران را مقدمه اي براي ورود جوانان به سينماي حرفه اي مي داند.

اين مدير سينمايي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به ضرورت پرداخت به فيلم كوتاه گفت: با توجه به رشد و پيشرفت زندگي بسياری از مخاطبان حوصله سينماي بلند را ندارند اما فيلم كوتاه مي تواند محفلي براي لذت بردن از سينما را فراهم كند بنابراين سرمايه گذاري در حوزه سينماي كوتاه حائز اهميت است.

معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي یادآور شد: يكي ديگر از نكات مورد توجه در اهميت دادن به فيلم كوتاه ورود انرژي و ايده هاي جديد به سينماست و از آنجا كه مزيت رقابتي سينماي ما با دنيا در مضامين و سوژه هاست، اين عرصه مي‌تواند كمک جدي در پرورش ايده و موضوعات پيرامون بكند.

وي در ادامه افزود: البته بحثهاي تكنيكي از جهت پرداخت به زيرساخت سينماي ايران مهم و حياتي است منتهي در بحث محتوايي نگاه فيلمسازان جوان اهميت دارد چون گاهي بسياري از معادلات در مسابقات را برهم مي زند. سينماي كوتاه محفلي براي نشان دادن ايران فرهنگي است چرا كه مي توان ايده هاي ناب برگرفته از فرهنگ ايراني را در فيلم هاي كوتاه مشاهده كرد.

احساني با اشاره به اين مطلب كه حضور فيلمسازان شهرستاني در اين جشنواره قابل توجه است گفت: جشنواره فيلم كوتاه علاوه بر فيلمسازان تهراني فرصتي براي فيلمسازان شهرستاني فراهم مي كند و مي تواند زمينه هاي تشويق براي آنها را نيز ايجاد كند.

محمد احساني معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي در پايان صحبتهاي خود با اشاره به حال و هواي سي و يكمين جشنواره فيلم كوتاه گفت: احساس مي كنم حال خوبي كه در عرصه سينماي حرفه اي از آن ياد مي كنند در بين فيلمسازان فيلم كوتاه نيز ديده مي شود و همين حال خوب انگيزه اي براي حركت رو به جلو است.



«آپارتمان مورچه ها» جنايات صدام در كشتار كردهاي عراق را رو مي كند



فيلم «آپارتمان مورچه ها» به کارگردانی توفیق امانی که بخشي از جنايات صدام مربوط به قتل عام 182 هزار كرد عراقي را به تصوير كشيده، در سي و يكمين جشنواره بين المللي «فيلم كوتاه تهران» به نمايش درآمد.

اماني درباره سوژه اين فيلم كوتاه داستاني گفت: فيلم «آپارتمان مورچه ها» درباره ماجرايي است كه طي آن صدام 182هزار نفر از كردهاي عراق را قتل عام كرد.

وي در مورد ايده اين فيلم اظهار كرد: داستان اين فيلم بيشتر مورد توجه فيلمسازان كردستان و كردستان عراق است. موضوعي است كه تاكنون نگاه متفاوتي نسبت به آن وجود نداشته اما عمق اين فاجعه و ساير جنايات رژيم منحوس و ساقط شده بعث زياد است كه قابليت بسياري براي ساخت فيلم را دارد.

وي افزود: به‌ويژه از سال 2003 كه گورهاي دسته جمعي در عراق يک به يک كشف و اجساد قربانيان به موطن خويش بازگردانده مي شدند، خود به خود اين موضوع پيش كشيده شده و ايده‌هاي بسياري در اين مورد به ذهن فيلمسازان مي‌رسد. من هم به عنوان يكي از فيلمسازان منطقه بر آن شدم كه فيلمي دراين مورد بسازم. «آپارتمان مورچگان» در حقيقت نگاه متفاوتي درباره كشتار صدام در منطقه كردستان عراق دارد.

امانی در ادامه درباره جايگاه جشنواره «فيلم كوتاه تهران» در سينماي ايران عنوان كرد: من فكر مي‌كنم جشنواره فيلم كوتاه مي‌تواند يكي از مهم‌ترين جشنواره‌ها باشد، زيرا متولي آن انجمني است كه دغدغه‌اش فيلم كوتاه است. بسياري از فيلمسازان كشورمان كارشان را از همين انجمن سينماي جوان آغاز كرده‌اند و گمان مي‌كنم درصد زيادي از اين فيلمسازان تعلق خاطر بسياري به اين انجمن دارند و وقتي مي‌بينند انجمن سينماي جوان چنين جشنواره‌اي را برگزار مي‌كند با شور و شوق خاصي آن را دنبال مي‌كنند.

وي ادامه داد: يكي از ويژگي هاي بارز اين جشنواره بين‌المللي بودن آن است. فيلم‌هايي از تمام دنيا به اين جشنواره مي‌آيد و من فكر مي‌كنم يكي از جشنواره‌هاي خيلي خوب دنيا است.



این کارگردان فیلم کوتاه در پايان افزود: شايد در چند سال اخير مفاهيم در انجمن سينماي جوان دچار رخوت شد، اما فكر مي كنم امسال با مديريت جديد و نگرش جديدي كه چه در بحث توليد و آموزش و چه در بحث جشنواره در انجمن حاكم است، شاهد روي دادن اتفاقات خوبي خواهيم بود و من بسيار خوش‌بين هستم جشنواره امسال بسيار پررنگ‌تر و پربارتر از سال‌هاي گذشته برگزار خواهد شد و ان‌شاءالله به دوران طلايي خود باز خواهد گشت.



