به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور، عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیمهای گلگهر سیرجان و سپاهان اصفهان آغاز شد که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر تیم گلگهر به پایان رسید تا شگفتی بزرگ دیگری در این رقابتها رقم بخورد.
در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی گلگهر برگزار شد، مختار جمعهزاده در دقیقه 105 و از روی نقطه پنالتی گل برتری تیم گلگهر را به ثمر رساند. در این بازی حسین رسولی بازیکن تیم گلگهر هم در دقیقه 110 و با دریافت کارت زرد دوم، از زمین مسابقه اخراج شد.
با این پیروزی گلگهر سیرجان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی به مصاف تیم نفت مسجد سلیمان میرود. سپاهان یکی از مدعیان این رقابتها که 2 سال پیش به عنوان قهرمانی دست یافته بود، با تحمل این شکست، وداع زودهنگامی از این رقابتها داشت.
پس از تیمهای صبای قم، ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان چهارمین تیم لیگ برتری بود که از گردونه مسابقات جام حذفی کنار رفت.
مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* استقلال اهواز - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* فولاد نوین اهواز - استقلال تهران، ساعت 19، ورزشگاه غدیر اهواز
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