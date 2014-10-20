کمبود آمبولانس در کشور جدی است/ وضعیت نیروی انسانی در اورژانس

به گزارش خبرگزای مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی با تاکید بر اینکه کمبود آمبولانس در کشور جدی است، افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار پایگاه شهری و جاده ای به استعداد سه هزار آمبولانس در کشور وجود دارد که عمر اغلب این آمبولانسها بیش از استاندارد است و اکثرا بیش از 10 سال از عمرشان سپری شده است.

وی از کمبود بیش از 2000 دستگاه آمبولانس در کشور خبر داد و تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی نیز در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی بسیار جدی است و در حال حاضر بیش از 15 هزار نفر در این بخش کمبود نیرو وجود دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در بخش پایگاههای اورژانس نیز بیش از 800 پایگاه از اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه عقب تر هستیم و برای تحقق این اهداف باید 816 پایگاه ایجاد و 15 هزار نیروی انسانی در آنها به کار گرفته شوند.

حاجی آقاجانی ادامه داد: کمبود شدید نیروی انسانی در این بخش تا حدی است که گاهی تکنسین های اورژانس تا 500 ساعت در ماه فعالیت دارند زیرا نیروی جایگزین آنها در شیفت های بعدی وجود ندارد.

وی در ادامه از اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار برای جیران کمبود آمبولانس خبر داد و گفت: با این اعتبار امیدواریم تا پایان سال تا حدود 1500 دستگاه آمبولانس خریداری شود اما مشکل به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی همچنان باقی خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کمبود آمبولانس مربوط به مناطق صعب العبور است، گفت: به همین منظور در حال خریداری 250 دستگاه آمبولانس کمک دار چهار محوره برای استفاده در مناطق کوهستانی و صعب العبور هستیم که بخش قابل توجهی از آن در سال جاری به ناوگان اورژانس کشور اضافه می شود.