75درصدکارتن خوابها از معتادانند/آمارشهرداری ازبی خانمان ها15صدم درصدجمعیت پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین زارع صفت موضوع آسیب های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی در کلانشهرها را از پدیده های طبیعی دانست که همزاد زندگی شهری است و در این باره گفت: درحال حاضر بسیاری از کلانشهرهای جهان با پدیده ای به نام بی خانمانی مواجه هستند. این درحالی است که تهران به عنوان یک کلانشهر و ابرشهر با جمعیت فراوان دارای ویژگی هایی است که ورود و حضور آسیب های اجتماعی درآن اجتناب ناپذیر است .

زارع صفت با بیان اینکه تهران پذیرای آسیب های اجتماعی سایر شهرهای کشور نیز است، گفت: وقتی در تهران جریان تکدی گری به عنوان یک مسیر اقتصادی پرسود و کم هزینه مطرح می شود، عده ای از نیازمندان سایر جوامع به تکدی گر در تهران تبدیل می شوند و این روند به نقطه کارتن خوابی نزدیک می شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی با اشاره به اینکه شهرداری تهران به طور همزمان چندین مساله را در آسیب اجتماعی مطرح می کند، تاکید کرد: رسیدگی به آسیب های اجتماعی و ارایه خدمات می تواند به کاهش روند آسیب دیدگان اجتماعی و بی خانمان ها و کارتن خواب ها بیانجامد، اما نکته ای که باید بر آن تاکید کرد آن است که خدمات شهرداری محدود به اینها نمی شود. شهرداری تهران به سایر اقشار جامعه نیز خدمات ارایه می دهد. به طوری که مدیریت شهری نقش تسهیل گری دارد و فراهم سازی زمینه برای حضور تشکل های مردمی را نیز دارد.

وی افزود: گسترش مسوولیت و مشارکت اجتماعی در جامعه، توسعه ظرفیت های اجتماعی و تقویت توسعه اجتماعی درکنار همبستگی از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی آسیب های اجتماعی را چرخه و فرایندی دانست که منجر به بروزجلوه های آسیب در جامعه می شود و گفت: شاید بتوان کارتن خوابی و بی خانمانی را حلقه های آخر آسیب اجتماعی عنوان کرد.

زارع صفت با بیان اینکه در عرصه ارایه خدمات به بی خانمان ها و کارتن خواب ها مشکلات یکی، دوتا نیست، تصریح کرد: علاوه بر ارایه خدمات به این دست از افراد جامعه، شهرداری تهران تلاش می کند توجه جامعه را به این افراد جلب کند. این درحالی است که بخشی ازمشکلات کارتن خواب ها و بی خانمان ها ، ساختاری، حقوقی و قضایی است. در این رابطه عدم توازن ظرفیت ها و توانایی دستگاه های مسوول با حجم و بزرگی این مساله دیده می شود.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر در جامعه شاهد تغییرات اجتماعی قابل توجه هستیم که از آن جمله می توان به تغییرات در حیطه جوانان، خانواده و گسترش فضای مجازی اشاره کرد که هر کدام از اینها تبعات و آثاری در جامعه دارد.

زارع صفتبا بیان اینکه آمار شهرداری تهران از بی خانمان ها15صدم درصدجمعیت پایتخت است، تاکید کرد: درخصوص کارتن خواب های شهرتهران نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شاید مسائل اقتصادی در بی خانمانی این افراد بی تاثیر نباشد اما علت اصلی بی خانمانی و کارتن خوابی آنها اعتیاد است .

وی با ارایه توضیحاتی در این باره گفت:شرایط بد اقتصادی سبب بی خانمانی افراد نمی شود، اما از آنجا که آنها اغلب دارای اعتیاد هستند، حمایت اجتماعی خانواده را ازدست می دهند و دوستان و فامیل آنها ر ابه حال خود رهامی کنند.تا انجا که این افراد مجبور ترک دیار و خانواده شده و درحالی که پذیرش اجتماعی وجود ندارد، خود فردهم برای بازگشت به خانواده تلاش نمی کند و در این شرایط بی خانمانی شکل می گیرد .

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به وظیفه کارتن خواب ها طبق قانون از وظایف شهرداری نیست، گفت: با وجود اینکه نهادها و سازمان های دیگر باید به معضل کارتن خواب ها رسیدگی دقیق داشته باشند، اما شهرداری تهران تمام تلاش خود را کرده است که در این راستا اقدامات لازم را در حد توانایی اش انجام دهد.

وی در بخشی دیگر از صحبت هایش بیان کرد: بی خانمان ها و کارتن خواب ها اغلب گرفتار معضل اعتیادند. به طوری که فرد در جامعه پذیرفته نشده و خانواده نیز از وی حمایت نمی کنند و همین موضوع سبب می شود در سطح شهر بیتوته کند و رها باشد . تا انجا که رهایی ازپیوستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی آن فرد را تبدیل به انسانی رها شده و بی خانمان می کند .

زارع صفت تهران را شهر بزرگی دانست و گفت: در تهران همچون شهرستان ها کنترل چهره به چهره وجود ندارد. برای افراد آسیب دیده، تهران به سراب تبدیل می شود که اگر به آن بروند شرایط بهتر می شود، اما ورود به تهران این افراد را بیشتردرگیر آسیب های اجتماعی می کند که نتایج آن کارتن خوابی و بی خانمانی شده است .

وی خاطرنشان کرد: 75 درصدکارتن خواب ها و بی خانمان ها دچار معضل اعتیاد هستند که نابسامانی اجتماعی آنها را به این روز انداخته و دلیل اصلی شرایط امروز آنها نابسمانی اقتصادی نیست بلکه ابتلا به اعتیاد، این شرایط را رقم زده است.

