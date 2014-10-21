بصیرت آیت الله مهدوی کنی مثال زدنی بود/ نظام اسلامی شخصیت برجسته ای را از دست داد

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت درگذشت آیت الله مهدوی کنی اظهار داشت: آیت الله مهدوی کنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار امام راحل و نهضت انقلاب اسلامی قرار داشت و بسیاری از دردها و رنج های زندان های مخوف شاه را تحمل کرد.

امام جمعه ورامین افزود: استقامت و بصیرت آیت الله مهدوی کنی در جریان مبارزات انقلابی ملت ایران برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی مثال زدنی بود و هیچگاه ذره ای از مسیر رهبری و ولایت جدا نشد به همین خاطر همواره یکی از تکیه گاه های امام و رهبری به شمار می رفت.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت الله مهدوی کنی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، دانشگاهی و سیاسی منشأ خدمات کم نظیری به نظام اسلامی بود به همین خاطر همواره مورد وثوق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) را یکی از اقدامات بی نظیر این عالم ربانی عنوان کرد و گفت: آیت الله مهدوی کنی با تأسیس دانشگاه امام صادق(ع) و تربیت هزاران دانشجو و جوان نخبه، متدین و انقلابی نشان داد که می توان با استفاده از ظرفیت های موجود، جوانان فرهیخته ای را به نظام اسلامی تقدیم کرد.

این مسئول متذکر شد: قطعا درگذشت عالم ربانی و مجاهد خستگی ناپذیر مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی ضربه بزرگی به دوستداران و ارادتمندان این مرد بزرگ وارد کرد و از همه ملت انقلابی ایران انتظار می رود که در مراسم بزرگداشت رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.

دفتر امام جمعه ورامین و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با صدور بیانیه های جداگانه ای، درگذشت عالم ربانی مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی را تسلیت گفته و از همه مردم دعوت کردند تا در مراسم تشییع و بزرگداشت این مجاهد فی سبیل الله شرکت کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در روز چهارشنبه 14 خرداد 93 و پس از شرکت در مراسم بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام امت دچار حمله قلبی و به بیمارستان بهمن منتقل شد و ساعتی پیش در بیمارستان قلب شهید رجایی در سن 83 سالگی دارفانی را وداع گفت.