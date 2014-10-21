منتظر کسب نخستین پیروزی ملوان هستم/ یار دوازدهم خود را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، "استیون میسیلوویچ" در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال ملوان برابر نفت تهران که بعدازظهر امروز برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از شما خبرنگاران به خاطر خیرمقدم گفتن تشکر میکنم و امیدوارم همکاری خوبی با همدیگر در آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه فردا چهارشنبه ملوان با تیمی پرقدرت و سرحال بازی دارد که جایگاهشان در جدول لیگ نشان دهنده وضعیت خوبش است، افزود: هیچ بازی راحتی ندارم زیرا شرایط جدی و سختی در جدول داریم و وظیفه همه ما است تا روزی که نیم فصل تمام میشود، جایگاهمان به نحوی باشد که در بین تیمهای پلیآف نبوده و به ردههای بالاتر بیاییم تا دچار مشکل نشویم.
سرمربی تیم فوتبال ملوان تاکید کرد: بنده شخصا منتظر کسب نخستین پیروزی در خانه هستم زیرا مهمترین مساله برایمان کسب امتیاز کامل در دیدارهایی است که میزبان هستیم. البته در این بازی رافخایی گلزن اصلی تیم را به دلیل مصدومیت و فلاحتی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.
وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم ملوان را از روی شماره میشناسد و هنوز اسم آنها را به خوبی یاد نگرفته، یادآور شد: با کمک مجید صالح و سایر همکارانم، تیم نفت را به خوبی آنالیز کردهایم. آنها تیمی جوان و دونده هستند که فرصتهای زیادی را در هر بازی خلق میکنند. ملیپوشان آنها در اردوی پرتغال خیلی آماده و سرحال نشان دادند که این موضوع به سود تیم نفت است.
میسیلوویچ همچنین یادآور شد: تیم نفت بیشترین امتیازاتش در این فصل را در بازیهای خارج از خانه گرفته که این نشان میدهد چه تیم قدری باید بازی کنیم. البته در این مدت از نقاط ضعف و قوت آنها شناخت پیدا کردم و امیدوارم در جریان بازی نفرات تیم از آنها برای رسیدن به موفقیت به خوبی استفاده کنند.
وی در مورد محرومیت تماشاگران در این بازی هم اظهار کرد: فردا جای تماشاگران در ورزشگاه خالی است زیرا آنها به معنای واقعی کلمه، یار دوازدهم ملوان هستند ولی فردا آنها را در اختیار نداریم. این وظیفه بچهها را مضاعف میکند تا در این بازی تا آنجایی که میشود، تلاش کنند تا با یک نتیجه خوب، تماشاگران را خوشحال کنند. امیدوارم این پیروزی شروع خوبی باشد تا در بازی بعدی که تماشاگران حضور مییابند، با هم شادی کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ملوان با اشاره به اینکه مسئولان همکاری و حمایت خوبی با او داشتهاند تا تیم از وضعیت فعلی خارج شود، گفت: امروز در تیم مشکلاتی است که برخی از آنها به مسائل روحی - روانی باز میگردد. باید تا نیم فصل و در این 4 هفته لیگ، بازیکنان جوان بیشتر خودشان را نشان داده و به تیم تحمیل کنند. البته امروز مسئولان در خصوص یارهایی که میخواهیم، جذب کنیم بررسی لازم را انجام دادهاند تا در نیم فصل دوم بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
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