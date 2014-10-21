بازیکن بزرگ نداریم/ داور در حد و اندازه بازی نبود

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست پرسپولیس مقابل سایپا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما بر بازی کاملا مسلط بودیم ولی یک شوت ناگهانی باعث باختمان شد. متاسفانه داور هم با سوت‌های بی‌موردش بازی را از تکاپو می‌انداخت.

وی ادامه داد: دست و بال تیم پرسپولیس از نظر بازیکن خالی است. ما بازیکن بزرگ نداریم و حتما باید در نیم فصل نسبت به جذب بازیکن بزرگ اقدام کنیم.

سرپرست پرسپولیس با انتقاد مجدد از تورج حق وردی داور بازی گفت: متاسفانه داور در حد و اندازه این بازی نبود.

خوردبین در پایان با بیان اینکه پرسپولیس باید زودتر از این شرایط خارج شود، تاکید کرد: در نیم فصل حتما باید به فکر تقویت تیم باشیم و بازیکنان مناسبی جذب کنیم.