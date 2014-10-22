به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله فاطمی‌نسب، بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در دهه اول ماه محرم اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم الحرام پرچم عزای سیدالشهدا(ع) بر فراز گنبد آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بر افراشته می‌شود.

وی گفت: این مراسم در روز شنبه ۳ آبان ماه از ساعت ۱۶ و با حضور عزاداران حسینی و مسئولان استان و همچنین حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس در صحن امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

وی ابراز داشت: هر روز ساعت ۳۰: ۱۰ صبح زیارت عاشورا در حرم مطهر قرائت خواهد شد و برنامه‌های مختلفی در دهه اول ماه محرم در حرم با شعار، محرم پرشور همراه با شعور حسینی برنامه ریزی شده که برگزاری مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی و ماندگاری بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) از جمله مهم‌ترین آن‌ها است.

حجت الاسلام فاطمی نسب، ادامه داد: قرائت زیارت ناحیه مقدسه در ساعت ۱۶ عصر با مداحی حسینی‌نژاد از دیگر برنامه‌های حرم مطهر در دهه اول ماه محرم است.

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در روز ششم محرم

وی با اشاره به برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی عنوان کرد: این مراسم همزمان با سراسر کشور ساعت ۹ صبح روز ششم محرم در شبستان حرم مطهر برگزار خواهد شد و عصر این روز نیز این مراسم به زبان اردو و عربی برپا خواهد شد.

وی گفت: تجمع بزرگ دانش‌آموزان قمی در روز هفتم محرم‌الحرام به همراه با عزاداری نوجوانان عاشورایی از ساعت ۹ تا 10:30 صبح در شبستان امام خمینی (ره) ‌ برگزار خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بیان داشت: دوره کوتاه مدت آموزشی امام حسین (ع)‌شناسی در ۱۴ جلسه در شبستان نجمه خاتون از ساعت ۱۸ در دهه سوم م محرم برگزار می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه در این ماه برنامه‌های عزاداری، سخنرانی و نشست تخصصی علمی نیز به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو و آذری در حرم مطهر برگزار می‌شود، گفت: اول تا هشتم محرم نیز برنامه عزاداری افغان‌های مقیم قم در سالن امام خمینی (ره) صحن صاحب الزمان (عج) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام فاطمی نسب، افزود: مراسم کریمه با ادعیه خوانی هر روز صبح‌ها از ساعت 9:15 و عصر‌ها ساعت 16:15 به مدت یک ساعت ویژه بانوان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه، همایش ریحانه‌ها نیز در هفتم آبان ماه مخصوص کودکان دختر به همراه مادرشان برگزار می‌شود بیان داشت: هیئت جوانان انصارالمهدی (عج) که به حرم مطهر وابسته است برنامه‌های عزاداری خود را در دهه اول ماه محرم از ساعت 16:30 با برگزاری سخنرانی، مسابقه کتابخانی و دل نوشته ویژه نوجوانان برگزار می‌کند.

وی افزود: برنامه‌های همنوا با کاروان شامل پرده خوانی عاشورا، برنامه به رنگ عاشورا برگزاری مسابقه کتیبه خوانی تشنه لبان، نیمکت پرسش، حلقه‌های معرفت از دیگر برنامه‌های مختص نوجوانان است که در حرم مطهر برگزار می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بیان داشت: در زمان اقامه نمازهای جماعت و مراسم عزاداری رواق کودک در دو نوبت برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان برگزار خواهد کرد