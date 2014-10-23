همکاری سینمایی ایران و عراق/ چوب رهبری ارکستر سمفونیک بغداد در دست یک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش امینی مدیرکل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی همزمان با اختتاميه جشنواره فیلم بغداد به دعوت وزیر فرهنگ عراق به این کشور سفر کرد. وی در این سفر و در اختتامیه این رویداد سینمایی جوايز سینمای ایران را در جشنواره بغداد دریافت کرد. همچنین در این مراسم از حضور و حمایت جمهوری اسلامی ایران از جشنواره فیلم بغداد قدردانی شد.

وی در ادامه اين سفر از مركز تجارى جديد بغداد «منصور مال» كه داراى پنج سالن سينماى مجهز به آخرين تكنولوژى روز با ظرفيت متوسط هر سالن ١٥٠ نفر است بازدید کرد. مجموعه سينمايى منصور تنها سينماى بغداد است كه با مديريت حرفه‌اى اين مجموعه، آخرين آثار سينمايى جهان هم زمان با اروپا و امريكا در اين سالن‌ها به نمايش در مى‌آيد.

مدیرکل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی در نشستی با مدیریت این سینما مذاکراتی را برای اکران آثار سینمایی در بغداد و این سینما انجام داد.

در این نشست توافق شد آثار ایرانی بر اساس جدول زمان بندى سالانه از نیمه دوم آبان ماه با پشتیبانی سازمان سینمایی از صاحبان فیلم‌های ایرانی اکران شود.

در بخش ديگرى از ملاقات‌های امینی با مدیران فرهنگی عراق، نحوه حضور و ميزان مشاركت سازمان سينمايى در جشنواره بين المللى بهاره بغداد كه نوروز سال ۹۴ نخستین دوره آن برگزار می‌شود مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس توافق‌های انجام شده كار گروه ويژه و مشتركى پيشنهادات طرفين را در این باره بررسى و در اسرع وقت نسبت به اجراى توافقات اقدام می‌كنند.

همچنین حضور جمهورى اسلامى ايران به عنوان شركت كننده فعال در اين فستيوال مورد توافق قرار گرفت.

در نشست مدیر کل جشنواره ها و همکاری های بین المللی سازمان سینمایی با مقامات ارشد وزارت فرهنگ عراق، لزوم اجرايى شدن توافقات قبلى مورد تاكيد طرفين قرار گرفت و به همين منظور برنامه‌هاى عملياتى دوره‌هاى تكميلى فيلمسازان و عكاسان عراقى و همچنين برنامه‌هاى آموزشى و پيوسته فيلمسازان جوان عراق تدوين شد.

بر این اساس در یک ماه آینده شاهد برپایی نخستین دوره آموزشی فیلمسازان عراقی با همکاری سازمان سینمایی خواهیم بود.

آرش امینی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک بغداد



مديركل امور جشنواره ها و همكارى‌هاى بين الملل سازمان سينمايى که چند روزی است به منظور رایزنی با مسوولان فرهنگی عراق در بغداد به سر می‌برد رهبر مهمان ارکستر سمفونیک بغداد خواهد بود.

این برنامه به همت وزارت فرهنگ عراق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

امینی در این باره گفت: در اين برنامه آثارى از حشمت سنجرى، لوريس چكنواريان، روسينى و خاچاطوريان را اجرا خواهم كرد.

اجرای ارکستر سمفونیک بغداد به رهبری آرش امینی به عنوان رهبر مهمان شامگاه پنجشنبه در بغداد برگزار می‌شود.