بازیگری که به شورای شهر راه پیدا کرد/عکس

مجله مهر: با این حال وضع در شورای شهر اصفهان طور دیگری بود. مهدی باقربیگی، بازیگر نوجوان قصه های مجید توانست در این انتخابات صلاحیت نامزدی پیدا کند و با پیروزی در انتخابات، عضو چهارمین شورای اسلامی شهر اصفهان شود.

شورای شهر اصفهان در دوره چهارم ۲۱ عضو دارد که مهدی باقربیگی با کسب 66 هزار و 799 رای توانست نفر دوم این پارلمان باشد. باقربیگی 36ساله در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل کرده و در رزومه تبلیغاتی اش به نقش آفرینی در چند مجموعه سینمایی و تلویزیونی و سابقه 12 سال فعالیت مداوم در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اشاره کرده است.

باقربیگی که به گفته خودش بعد از قصه های مجید سال 89 پرکارترین سال برای او بوده و بعد از آن فعالیت هنری چشمگیری نداشته است، در برنامه های تبلیغاتی خود برای عضویت در شورای شهر، ارتقا جایگاه ملی، منطقه ای و بین الملی شهر اصفهان و ترویج فرهنگ شهروندی و توسعه مشارکت شهروندان به ویژه جوانان در تصمیم گیری و اداره امور شهری را از اهدافش معرفی کرده بود.

هنرمند اردبیلی نفراول شورای شهر

"ولی نعمتی" که از چهره‌های هنری شناخته شده در استان اردبیل است در جنگ آدینه که سال‌های سال در سیمای سبلان پخش شد در نقش «گوجا کیشی» با طنازی‌های مختلف دل مردم استان را شاد کرده است.او باکسب 22 هزار و 591 رای توانست به عنوان نفر اول شورای شهر اردبیل انتخاب شود.

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