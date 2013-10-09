کاهش قیمت مسکن

باشگاه خبرنگاران، محمد جليل سرقلعه نائب رئيس کميته مسکن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به کاهش 10 تا 15 درصدي قيمت مسکن اظهار داشت: طي نشستي که شب گذشته با وزير راه و شهرسازي داشتيم.

وي به تداوم سياست‌هاي مسکن مهر تاکيد کرد: منتهي صفر کردن بدهي‌هاي دولت نيز مدنظر قرار گرفت.

وي با بيان اينکه پروژه‌هاي نيمه کاره مسکن مهر از 25 تا 75 درصد هستند افزود: تکميل اين پروژه ها در اولويت کاري است و حتي شخص رئيس جمهور تکميل پروژه هاي نيمه تمام مسکن مهر را به عنوان بدهي دولت معرفي کرده است.

سرقلعه با اشاره به اينکه مسائل سياسي اخير رشد قيمت بي رويه و حبابي مسکن را متوقف کرد گفت: تحليل ما از مسکن بايد عاقلانه و بر اساس واقعيات جامعه باشد از اين رو تلاش ها بايد در مسير کمک به تداوم روند کاهش قيمت‌ها باشد زيرا در دو سال اخير ما رشد 300 تا 400 درصدي قيمت مسکن را تجربه کرديم که به طور قطع حاصل بازار سياه دلالان بوده است.

عضو کميسيون عمران مجلس به افزايش 6 برابري ميزان سپرده گذاري‌ها اشاره کرد و گفت: اين مسئله سياست خوبي است اما واقعيت اين است که افزايش وام خريد، به سوداگري و همه گير شدن معاملات سوري دامن مي‌زند که اين مسئله موجب افزايش تورم در جامعه مي‌کردند.

نائب رئيس کميته مسکن مجلس ادامه داد: از طرف ديگر اگر دولت درصد افزايش وام ساخت باشد هم به حوزه اشتغال کمک کرده است و هم با افزايش توليد و عرضه چه در داخل شهر و چه در بافت هاي فرسوده، موجب ايجاد هماهنگي بين عرضه و تقاضا در بازار مي‌شود.

