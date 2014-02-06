مجله مهر: برنامه اکران فیلمها در کاخ جشنواره در روز ششم، با آثاری از محمدمهدی عسگرپور، ایمان افشاریان و مهدی پاکدل، کیومرث پوراحمد، امیرحسین ثقفی و جمشید محمودی ادامه خواهد بافت؛ اما ویژه ترین اکران امروز مربوط به رونمایی از فیلم تازه مسعود ده نمکی خواهد بود.

فیلم اول: میهمان داریم/ محمدمهدی عسگرپور

فیلم تازه محمدمهدی عسگرپور جذابیت های زیادی دارد. از اولین همکاری حرفه ای عسگرپور با پرویز پرستویی گرفته تا حضور منوچهر محمدی در مقام طراح داستان و تهیه کننده. این ترکیب در هر شرایطی کنجکاوی برانگیز است.

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درباره "میهمان داریم" اما علاوه بر این ترکیب داستان فیلم هم کمی وسوسه کننده است؛ خانواده شهیدی که در انتظار میهمانی عزیز و مهم هستند اما شرایط پذیرایی از او مهیا نیست.

در فیلم تازه محمدمهدی عسگرپور به عنوان محصول رسمی حوزه هنری در جشنواره امسال علاوه بر پرویز پرستویی بازیگرانی چون آهو خردمند، بهروز شعیبی و پرستو گلستانی ایفای نقش کرده اند.

فیلم دوم: فردا/ ایمان افشاریان و مهدی پاکدل

یک تیم تئاتری که حالا برای ورود به سینما دورخیز کرده اند. مهدی پاکدل و ایمان افشاریان برای نخستین تجربه کارگردانی در سینما داستانی جاده ای را انتخاب کرده اند.

این فیلم داستان دختری را روایت می‌کند که علاقه به عکاسی دارد و همراه با مادرش راهی سفر عکاسی می‌شود که در این سفر اتفاقاتی برای او پیش می‌آید.

پوران درخشنده در این فیلم به عنوان مشاور کارگردان همراه پاکدل و افشاریان بوده است.

بنابر برخی شنیده ها بازی متفاوت بازیگرانی همچون صادق صفایی، علی دهکردی، امیررضا دلاوری، علیرضا شجاع نوری و ستاره اسکندری از ویژگی های قابل توجه کار است.

فیلم سوم: پنجاه قدم آخر/ کیومرث پوراحمد

"اتوبوس شب" آنقدر فیلم خوبی در حوزه سینمای دفاع مقدس بود که حالا منتظر تازه ترین همکاری کیومرث پوراحمد و حبیب احمدزاده باشیم.

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فیلم سینمایی "پنجاه قدم آخر" که در سکوت نسبی خبری پروسه تولیدش طی شد تازه ترین فعالیت سینمایی پوراحمد هفت سال پس از ساخت "اتوبوس شب" است. کارگردانی که در این سالها ترجیح داد از سینما فاصله بگیرد و با ساخت مجموعه های تلویزیونی خود را سرگرم کند. بابک حمیدیان و طناز طباطبایی از بازیگران اصلی فیلم هستند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: واحد اطلاعات عملیات لشکر مصمم است رادار رازیت عراق را در یکی از جبهه های غرب از کار بیاندازد. برای این کار هرمز را که متخصص مباحث الکترونیکی اما بیگانه با فضای جنگ است پیدا کرده با راضی کردن او موفق می شوند رادار دشمن را کور کنند. بدین ترتیب نیرو های لشکر ۸ نجف اشرف موفق به انجام عملیاتشان می شوند.

فیلم چهارم: همه چیز برای فروش/ امیرحسین ثقفی

فیلمی که به بهانه تلخ بودن در جشنواره سی ام روی پرده نرفت حالا در بخشش اصلی جشنواره رونمایی می شود.

فیلم تازه امیرحسین ثقفی پس از "مرگ کسب و کار من است" فیلمی واقعاً تلخ است درباره برادری که برای درمان برادر کوچکتر خود دست به هرکاری می زند.

ویژه ترین نکته درباره "همه چیز برای فروش" ترکیب بازیگران اصلی و فرعی فیلم است که از میان آن ها بازی صابر ابر در مقام بازیگر اصلی قطعاً از جذابیت های فیلم خواهد بود. مریلا زارعی، حبیب رضایی و ساعد سهیلی از دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم پنجم: چند متر مکعب عشق/ جمشید محمودی

یکی دیگر از فیلم اولی های کنجکاوی برانگیز جشنواره امسال است که بنابر اظهارات پراکنده هیات انتخاب جشنواره می تواند یکی از پدیده ها باشد.

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فیلمی که برخی آن را یک عاشقانه تلخ توصیف کرده اند و آنقدر کیفیت قابل توجهی داشته که علاوه بر بخش فیلم های اول، در بخش سودای سیمرغ نیز جای گرفته است. ساعد سهیلی در این فیلم هم به ایفای نقش پرداخته است.

در خلاصه داستان فیلم می خوانیم: عبدالسلام مهاجر افغانی به همراه دخترش در یک کارگاه مشغول به کار است. صابر کارگر ایرانی عاشق دختر او می‌شود اما عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی‌داند.

فیلم ششم: معراجی/ مسعود ده نمکی

بعد از اکران پنج فیلم حاضر در دوبخش اصلی جشنواره، اکران ویژه امروز کاخ جشنواره، رونمایی از فیلم تاز مسعود ده نمکی است. فیلمی که کمتر از یک ماه پیش به واسطه حادثه ای تلخ خبرساز شد و بر صدر اخبار سینمایی نشست. "معراجی ها" فارغ از هر کیفیت ساختاری و محتوایی که داشته باشد حتماً از این منظر نامش در تاریخ سینمای ایران ثبت خواهد شد.

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در عین حال مسعود ده نمکی هم ثابت کرده است یا در مقام کارگردان فیلمنامه ای را در دست نمی گیرد و یا در سروشکلی ساختارشکن و مخاطب پسند آن را به سرانجام می رساند.

به دلیل همین مسائل است که دور از ذهن نیست سئانس ساعت 23:30 امشب در برج میلاد یکی از شلوغ ترین اکران های امسال در کاخ جشنواره باشد.

فیلم "معراجی ها" داستان خاکسپاری شهدا در یکی از دانشگاه ها و کیفیت مواجهه گروه های فکری مختلف با آن است. در این فیلم بازیگرانی همچون اکبر عبدی و سید جواد هاشمی ایفای نقش کرده اند.

در مراسم رونمایی از فیلم "معراجی ها" یادوخاطره درگذشتگان حادثه تلخ انفجار در پروسه تولید آن یعنی محمدجواد شریفی راد، مدیر جلوه های ویژه میدانی، رضا فرجی جانشین و جمشید احسانی فر عضو گروه تدارکات گرامی داشته خواهد شد.